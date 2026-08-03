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La alcaldía Cuauhtémoc informó que la última semana remitió a 57 personas ante el Juzgado Cívico por apartar lugares de estacionamiento y cobrar de manera indebida por el uso de la vía pública.
En un comunicado, explicó que estas acciones se llevaron a cabo en Atlampa, Santa María Insurgentes, Peralvillo, Ex Hipódromo de Peralvillo, Santa María la Ribera, Guerrero, Centro, San Rafael, Tabacalera, Roma Norte, Condesa, Hipódromo Condesa, Roma Sur, Doctores, Obrera, Paulino Navarro, Vista Alegre, Asturias y Ampliación Asturias.
Añadió que, como parte de estos recorridos, también se colocaron 96 engomados de apercibimiento a vehículos en aparente estado de abandono, lo cual tiene el objetivo de recuperar espacios que permanecen ocupados por largos periodos.
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La demarcación aseguró que con ello se atienden problemáticas que impactan en la vida cotidiana de los vecinos y refuerzan el uso libre y seguro del espacio público.
mahc/LL
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