Vecinos de la alcaldía Benito Juárez señalan al concejal de Morena Hugo Torres Zumaya por presionarlos para abandonar el inmueble por riesgo de colapso y temen pueda derivar en un despojo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, una de las vecinas que pidió el anonimato detalló que el concejal ha acudido a decirle a los condóminos de Patricio Sanz 529, en la colonia Del Valle, que deben abandonar su inmueble porque tiene riesgo de colapso y comenzará el proceso de reconstrucción, pues el edificio sufrió daños tras el sismo de 2017.

La vecina precisó que el concejal y personas ligadas a él llegan con una actitud prepotente e intimidatoria a tocar puerta por puerta para que las personas desocupen su propiedad, aunque oficialmente no han sido notificados por parte de las autoridades capitalinas sobre el arranque de los trabajos para reconstruir su propiedad, lo que los hace suponer que lo que pretende el concejal es despojarlos de su vivienda.

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“A la conclusión que nosotros llegamos es que, por algún interés político o que desconocemos, el concejal quiere presionarnos para que nos salgamos de nuestro edificio. Él dice ‘ay, este edificio está en riesgo’, para nada. Sí se necesita un reforzamiento y queremos que lo hagan, pero de ninguna manera está en riesgo de desplomarse”, comentó.

La vecina pidió apoyo de las autoridades locales para que Torres Zumaya “saque las manos” de este proceso.

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“Le pedimos a las autoridades que antes de que ocurran más despojos, porque ya hubo uno, pero antes de que ocurran más despojos en el predio, pues nos pongan las medidas de precaución y que le soliciten al concejal que saque sus manos de este proceso, porque el Gobierno central les está brindando el apoyo. Él no tiene nada que estar haciendo ahí ni haciendo declaraciones porque nos pone en riesgo, nos deja en una situación muy, muy vulnerable, o sea, diciendo que es un edificio que se va a colapsar, lo cual es mentira, diciendo que hay vecinos ahí, invasores, despojadores, es mentira”, indicó.

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En un comunicado que compartió en redes sociales el 31 de agosto, el concejal precisó que las acusaciones en su contra son falsas.

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“Se han tomado las medidas legales pertinentes y, por protección a las víctimas y para no entorpecer las investigaciones de la autoridad competente, nos reservaremos, por el momento, la publicación de las pruebas y documentos que acreditan nuestro dicho. Nos apegaremos al protocolo de protección a víctimas y grupos vulnerables y esperaremos la resolución de la autoridad competente para darla a conocer públicamente”.

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