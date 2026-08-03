Los fabricantes de colchones incrementaron sus ventas y producción debido al cambio de hábitos de consumo que generó el confinamiento por la pandemia de Covid-19, explicaron directivos a EL UNIVERSAL.

Aun con el bajo crecimiento de la economía nacional, la entrada de productos asiáticos y los mayores costos de sus insumos, la fabricación de colchones, persianas y cortineros creció casi 35% en los últimos cinco años, al superar los 7 mil millones de pesos, según el Inegi.

“Durante el confinamiento crecieron nuestras ventas entre 30% y 40%, porque algunas personas no salían de su habitación durante todo el día”, dijo el director de retail de Atlas del Descanso, Luther Williams.

“Los colchones no son inmunes al bajo crecimiento económico, pero ante una ola del wellness del wellbeing y de una mayor conciencia, la industria se ha mantenido estoica ante los problemas... El año pasado crecimos a doble dígito”, añadió.

Desde principios de año las materias primas se encarecieron entre 8% y 9% y eso impacta en los costos de producción, dijo el director de la marca que produce en territorio nacional Spring Air, Roomi y Restonic.

Luego de que las ventas crecieron 20% el año pasado, se espera que avancen entre 8% y 10% en 2026, debido al menor dinamismo en las tiendas especializadas, departamentales y autoservicios.

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En promedio, una persona gasta entre 14 mil y 17 mil pesos para comprar un colchón de esta marca. El más barato es de 5 mil y el caro llega a 100 mil pesos, detalló Williams.

El gerente nacional comercial de Sealy, Alejandro Rojas, expuso que la industria logró un impulso fuerte durante el confinamiento.

“Hubo un happy problem, fuimos bendecidos por la pandemia, al no gastar en viajes y otras cosas, la gente destinó más recursos a arreglar su casa y sus muebles”.

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Sin embargo, desde hace tres años entraron colchones chinos que se venden en el mercado informal sobre todo en tianguis.

“Empiezas a ver mucho colchón asiático en el mercado informal, gente independiente y en tianguis. También notamos cadenas de distribuidores que buscan productos económicos y vemos colchones chinos a bajo precio”, expuso.

No obstante, después de la pandemia, la gente hoy hace compras más racionales que emocionales, “invierten en un mejor producto pensando en que les va a durar muchos años, en lugar de ahorrarse unos pesos”.

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Por ejemplo, en los últimos años el ticket promedio de Sealy, que se enfoca en el segmento medio a premium, creció a doble dígito, aunque el crecimiento de ventas creció en valor, pero no en piezas.

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