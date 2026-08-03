Coatzacoalcos, Ver.— A un año de que fuera descubierta en Coatzacoalcos, Veracruz, la llamada minirrefinería de huachicol se mantiene como evidencia del primer aseguramiento de este tipo, realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en junio de 2025.

EL UNIVERSAL regresó al inmueble utilizado presuntamente para el procesamiento ilegal de hidrocarburos, como diesel artesanal, nafta ligera y aceites, cerca del complejo petroquímico de Pemex La Cangrejera, el cual permanece sin cambios y sin que haya sido desmantelado.

El sitio permanece bajo vigilancia de dos elementos de la Policía Estatal de Veracruz, en turnos de día y noche, con el apoyo de una patrulla averiada al exterior del predio sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

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Uno de ellos, que se identificó como Pablo, aseguró que la instalación se mantiene sin operar desde su aseguramiento, y los propietarios no se han presentado a reclamar el inmueble ubicado entre una zona boscosa.

Una refinería fantasma; sin avances, caso de minicomplejo en Veracruz

Tampoco, explicó, la FGR se ha presentado para realizar diligencias nuevas al interior, por lo que desconoce el estatus de este caso presentado por el gobierno federal como uno de los más relevantes contra el combate al robo de hidrocarburos en el país.

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“La instalación no opera y no han venido ni los dueños ni trabajadores. Nosotros únicamente mantenemos el resguardo del inmueble”, comentó durante el recorrido realizado por este diario en la parte exterior.

Incluso, mencionó que los sellos de aseguramiento colocados por la Fiscalía General de la República (FGR) en la puerta principal del sitio ya se desprendieron debido al paso del tiempo.

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Aunque aseguró que no ha habido actividad de autoridades, el policía estatal reveló que durante la noche escucha movimientos en la parte de atrás el predio que da hacía un cerro en el que está una antena telefónica.

Con su arma de cargo en mano, el uniformado refirió que lleva ocho meses resguardando el inmueble, tanto en el día como en la noche, y no hay fecha para que se retiren y concluyan el servicio. “Nosotros quisiéramos que quitaran este servicio, pero no se puede”, explicó Pablo.

La vigilancia se mantiene en una región considerada de alto riesgo por el robo de combustible, una situación que, según el elemento estatal, complica las labores de seguridad en los alrededores del inmueble.

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De acuerdo con imágenes aéreas captadas por este rotativo, la instalación se mantiene intacta, la cual está compuesta por una estructura metálica de tres pisos, reactores, cuarto de máquinas y un mechero que se ve desde el exterior, así como tanques y contenedores de almacenamiento de combustibles.

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Cabe recordar que, tras su aseguramiento en 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en redes sociales que derivado de labores de inteligencia de campo y vuelos de reconocimiento, “se identificó una operación clandestina, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, para producir diesel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero, que operaba sin los permisos adecuados y representaba un riesgo para los ecosistemas locales”.

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También agregó que se recuperaron más de 500 mil litros de crudo, así como infraestructura para la producción destinada al mercado ilícito de combustibles.

EL UNIVERSAL ingresó días después al inmueble en el que se observaron cinco contenedores con capacidad para 80 mil litros y tres instalados en un cerro, en el que almacenaban el petróleo crudo, que hasta el momento se desconoce la forma como lo obtenían.

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Se apreció que los contenedores metálicos eran conectados con mangueras a la minirrefinería para producir diesel artesanal, nafta ligera [gasolina blanca] y diversos aceites industriales, bajo diversos procesos de destilado.

Según las investigaciones dadas a conocer por las autoridades federales, tras el operativo, en ese sitio se producían de manera clandestina diesel artesanal o alternativo, nafta ligera, solventes y aceites tratados o combustóleo ligero, productos obtenidos mediante el procesamiento ilegal de hidrocarburos.

Días después del aseguramiento, Rocío Nahle García aseveró que el predio asegurado no era una “minirrefinería”, sino una mezcladora de sustancias. “Toda esa zona está llena de ductos de Pemex (...) viene de los pozos donde se recuperan condensados, aceite, gas, (...) por eso les digo que es una mezcladora, los que somos ingenieros no podemos decir que es una refinería”.

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Sobre este caso la FGR detuvo a dos presuntos responsables de la operación de la llamada minirrefinería, pero en febrero de este año un juez federal los dejó en libertad por falta de pruebas.

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