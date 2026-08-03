Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informa a través de La Mañanera del Pueblo sobre los acontecimientos más importantes del país y aborda temas internacionales que lo involucran, para dar a conocer los avances en su gobierno.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina transmitida desde Palacio Nacional y mantente informado.

Nación 09:32 AM Finaliza la “Mañanera del Pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 3 de agosto de 2026.

Nación 09:29 AM La presidenta Sheinbaum reconoce que la tecnología tiene usos y oportunidades extraordinarias. Sin embargo, reitera que su gobierno alista una regulación enfocada en la adicción que desarrollan jóvenes por el “scroll infinito” y los algoritmos que las plataformas manejan para retener la atención del usuario.

Nación 09:07 AM Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, informa que se la SEP alista foros directos con expertos y padres de familia sobre el uso excesivo de redes sociales en menores de edad.

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Nación 08:57 AM El académico Jonathan Haidt pide no solo considerar las horas frente a la pantalla, por ejemplo, porque una película implica prestar atención en una misma historia por al menos 90 minutos. Sin embargo, advierte sobre los riesgos del tiempo prolongado consumiendo videos cortos.



Nación 08:49 AM La Presidenta reitera que las redes sociales han generado un esquema de adicción, “porque están diseñadas de esa forma para seguir vendiendo”. “No es tan sencillo la regulación, decir sí o no [...] México no puede hacerse a un lado y debe hacerse una discusión colectiva de los efectos que está teniendo el uso excesivo de plataformas”, dice.



Nación 08:33 AM Mario Delgado señala que “a simple vista” hay daños en el archivo del Canal Once tras una ocupación estudiantil que inició el pasado 21 de mayo. Sheinbaum señala que hay carpetas de investigación abiertas por si se detectan afectaciones al patrimonio nacional.

Nación 08:13 AM Arturo Béjar, ingeniero mexicano, señala que las redes sociales tienen un diseño pensado en captar y prolongar la atención del usuario en el “scroll infinito” con reproducción automática de videos, recomendaciones algorítmicas basadas en lo que captura la atención de la persona, notificaciones constantes, contadores de popularidad y mecanismos de presión social. “Cuando se trata de la gente joven más vale prevenir que lamentar”, expresa Béjar, quien fue elegido por Meta para diseñar sus sistemas de protección de usuarios.



Nación 08:01 AM Jonathan Haidt, profesor de psicología social en la Universidad de Nueva York y autor del libro La generación ansiosa, alerta que el uso de teléfonos móviles desde temprana edad ocasiona daños cognitivos y emocionales en el desarrollo de los menores de edad. “En 2026, las democracias del mundo empiezan a decir 'basta' y están quitando los teléfonos inteligentes en las escuelas [...] La capacidad lectora está disminuyendo en todo el mundo y las calificaciones han caído, mientras que aumenta el sentimiento de soledad en las escuelas”, explica. El especialista recomienda no regular o prohibir contenidos, sino atender el diseño adictivo de las plataformas virtuales.

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Nación 08:01 AM La SEP pide considerar que los algoritmos no son neutrales, debido a que incorporan intereses humanos expresados en lenguaje humano. Además, señala que los dispositivos digitales no son herramientas, porque actualmente tienen la facultad de moldear nuestras conductas.

De acuerdo con Mario Delgado, el impacto no termina en el mundo virtual, porque los contenidos amplificados influyen en cómo entendemos la realidad y cómo participamos en la vida democrática.



Nación 07:58 AM El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, advierte que las plataformas digitales incorporan mecanismos para facilitar el “scroll infinito” y retener la atención de niños y adolescentes por tiempo prolongado.

Nación 07:54 AM Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, informa que este lunes 3 de agosto inicia la dispersión de apoyos sociales para útiles escolares. Durante el me de agosto, las familias de niños registrados recibirán un pago único de 2 mil 500 pesos. El funcionario señala que, en conjunto de los programas bienestar, hay una cobertura de 19 millones 593 mil 156 becarios.

Nación 07:45 AM Sin el procurador Iván Escalante presente en La Mañanera del Pueblo, inicia la sección “Quién es quién en los precios”. Como cada lunes, Profeco defiende que FinaBien se mantiene como la mejor remesadora. Sobre el acuerdo voluntario con gasolineros para estabilizar el precio del diésel, Profeco reporta que el costo promedio del litro de gasolina a nivel nacional no supera los 27 pesos.

Nación 07:39 AM Inicia la conferencia de prensa matutina del lunes 3 de agosto de 2026 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de nuevo sobre la difusión de causas y efectos del uso excesivo de plataformas digitales.

Sigue aquí la transmisión en vivo:

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