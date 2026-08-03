Culiacán, Sin.- En la colonia Jaripillos, de la ciudad de Mazatlán, personas armadas dispararon contra la fachada de un condominio y lanzaron un artefacto explosivo artesanal, cuya detonación dañó el frente del inmueble de varios departamentos y una camioneta que se encontraba estacionada en la acera.

Las autoridades de seguridad pública y el ejército que acudieron al lugar, sobre la calle Apatzingán, no registraron personas lesionadas por los disparos y la fuerte explosión que produjo el artefacto artesanal, por lo que el lugar fue acordonado para que las autoridades judiciales recabaran todos los indicios.

Según el reporte que se emitió a las líneas de emergencia, personas que arribaron al lugar en un vehículo, cuyas características se desconocen, luego de descender se apostaron frente al edificio de departamentos y dispararon contra la fachada y ventanas; antes de abandonar el lugar, arrojaron un artefacto explosivo.

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La fuerte onda expansiva cimbró a viviendas cercanas, por lo que vecinos que escucharon primero las continuas detonaciones de armas automáticas y luego la explosión reportaron los hechos a las líneas de emergencia.

Pese a los operativos que se mantienen en Mazatlán con motivo del cierre del periodo vacacional de verano, los responsables de estos actos de violencia lograron huir del lugar, sin ser detenidos por las autoridades.

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