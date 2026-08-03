La diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para prohibir de manera absoluta la posesión y reproducción de fauna silvestre como mascotas o animales de compañía con fines de comercialización.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y propone reformar la Ley General de Vida Silvestre y derogar la fracción IX del artículo 10, que actualmente faculta a las entidades federativas para crear y administrar un “padrón de mascotas de especies silvestres y aves de presa”.

Según la legisladora, esto permitirá fortalecer el bienestar animal y forzará a las autoridades a adoptar medidas de trato digno y respetuoso, destinadas a prevenir o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor a estas especies.

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Martínez Ruiz abundó que en los últimos años se han documentado numerosos casos de ejemplares de especies silvestres en cautiverio, particularmente felinos, en domicilios particulares y bajo condiciones deplorables.

La iniciativa también aborda el crecimiento del comercio digital de estos animales, situación que ha orillado a establecer un marco jurídico mediante definiciones precisas de conceptos como “mascota” y “animal de compañía”, a fin de fijar requisitos y procedimientos más estrictos para la posesión de fauna silvestre.

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Protección a la fauna silvestre, en el limbo legislativo

En abril de 2022, la Cámara de Diputados avaló una serie de reformas relacionadas con el aprovechamiento de animales silvestres como mascotas. Sin embargo, la prohibición vigente aún no es absoluta. Por ello, la petista va por una prohibición total de esa actividad.

La minuta aprobada en ese año fue turnada al Senado de la República para continuar con su trámite legislativo, pero hasta la fecha la Cámara Alta no ha discutido el tema.

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El dictamen avalado en San Lázaro, además, indica sólo la prohibición expresa de poseer ilícitamente ejemplares de fauna silvestre como mascotas o animales de compañía. En ese sentido, la diputada del PT mencionó que es necesario hacer hincapié en esta palabra, pues implica que no se prohíbe la posesión cuando es lícita. Por eso, consideró el contenido de 2022 como insuficiente.

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