Senadores del Partido del Trabajo se pronunciaron por prohibir que menores de edad accedan a plataformas digitales de videos cortos como TikTok y otras al argumentar que afectan su salud mental y emocional.

Ante ello pidieron a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) advertir sobre los riesgos del uso excesivo de aparatos electrónicos y el consumo de videos cortos en plataformas digitales.

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya Gutiérrez también solicitaron a la SEP reforzar los programas de educación para la salud y ciudadanía digital en las escuelas de educación básica.

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Lo anterior para promover el uso responsable de dispositivos electrónicos, el cuidado de la salud visual y la prevención de la dependencia a las pantallas.

En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria se advierte que el uso intensivo de redes sociales y plataformas de videos cortos puede afectar la concentración, la memoria, el aprendizaje y el descanso de niñas, niños y adolescentes, al generar una estimulación constante del sistema de recompensa del cerebro.

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“Proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida que exige la participación de las instituciones y de la sociedad; por ello es necesario impulsar acciones que contribuyan a la prevención, la concientización y la construcción de entornos digitales que favorezcan el desarrollo integral de las nuevas generaciones”, señalaron las y el legislador.

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De acuerdo con una investigación de la escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California, el 75% de las y los adolescentes mexicanos utiliza el teléfono celular de manera permanente, mientras que la mitad responde de inmediato a mensajes o notificaciones y más de una tercera parte interrumpe su descanso nocturno para revisar sus dispositivos, conductas que incrementan el riesgo de dependencia tecnológica.

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La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2023 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), revela que el 83% de niñas, niños y adolescentes usa internet a través de un dispositivo electrónico.

Los senadores del PT alertaron que el consumo excesivo de contenidos digitales puede derivar en ansiedad, aislamiento, depresión, pérdida de motivación e incluso pensamientos suicidas, especialmente entre adolescentes con mayor vulnerabilidad para regular su atención y autocontrol.

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“El consumo excesivo de videos cortos representa un desafío que merece ser atendido debido a las posibles repercusiones que puede generar en la salud mental, el desarrollo cognitivo y el bienestar integral de las y los adolescentes; por ello resulta indispensable fortalecer las acciones de información y concientización”, enfatizaron.

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