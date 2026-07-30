La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de ordenar el cierre de las escuelas militarizadas que operan en el país, al considerar que, bajo el argumento de imponer disciplina, en algunos casos se han cometido abusos que no pueden tolerarse.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria calificó como “muy triste” el presunto feminicidio de Dafne Zapata, ocurrido en Tamaulipas, caso que detonó la determinación de la SEP de dar como plazo el próximo 31 de agosto para el cierre de este tipo de planteles.

Al ser cuestionada sobre el número de escuelas militarizadas identificadas por la autoridad educativa, Sheinbaum señaló que no contaba con el dato, pero adelantó que solicitará a la SEP hacerlo público.

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Academia Militarizada Ignacio Zaragoza. Foto: Omar Contreras/ EL UNIVERSAL

“No tengo el dato, pero a ver si Mario lo puede publicar. Es muy triste lo que pasó ahí en Tamaulipas y se está atendiendo”, expresó.

La Presidenta consideró que la resolución de la SEP fue acertada, pues sostuvo que ningún modelo educativo puede justificar actos de violencia o maltrato contra niñas, niños y adolescentes.

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“Es muy buena la decisión que toma la SEP porque con el pretexto de la disciplina, pues hay abusos y eso no puede permitirse”, afirmó.

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Sheinbaum subrayó que la función de la educación no debe limitarse a imponer reglas, sino a formar personas en un ambiente de respeto y libertad.

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“La educación es, cierto, una parte de aprender límites, pero es sobre todo un espacio de libertad, de construcción de libertad. Entonces, no debe permitirse ningún tipo de abuso contra nadie”, enfatizó.

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