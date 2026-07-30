La Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó a las autoridades educativas de todo el país a garantizar que, para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, ninguna institución opere bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.

A través de un oficio dirigido a las secretarías de Educación estatales y de la Ciudad de México, el titular de la dependencia, Mario Delgado, ordenó revisar todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados a planteles privados para detectar posibles irregularidades.

La medida da seguimiento al pronunciamiento emitido por la SEP el pasado 24 de julio, en el que advirtió que la educación militar corresponde exclusivamente a las instituciones formadoras de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.

De acuerdo con el comunicado, las autoridades locales deberán realizar una revisión exhaustiva de los planteles que operen bajo este tipo de modalidades y, en caso de detectar instituciones que se ostenten como “militares” o “militarizadas”, proceder a la suspensión de actividades e iniciar los procedimientos administrativos para su clausura definitiva.

La SEP también instruyó que las escuelas entreguen de manera inmediata toda la documentación académica de sus alumnos para garantizar la continuidad de sus trayectorias educativas en otros planteles. Además, estableció que los centros educativos deberán devolver los recursos pagados por las familias por conceptos como reinscripciones, uniformes y útiles escolares.

El martes, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza tenía escrito en su fachada el nombre de la institución; el miércoles lo borró. Foto: Omar Contreras/ EL UNIVERSAL

En Puebla, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza borró el nombre de la institución tras el anuncio de la SEP.

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