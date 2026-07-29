El Gobierno Argentino declaró este miércoles una modificación a la Ley de Migraciones N° 25.871, en la que busca prohibir el acceso al país a aquellos extranjeros que "hayan manifestado mensajes de odio o actos de hostilidad contra los ciudadanos argentinos".

Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo respaldó esta decisión bajo la premisa de que se ha registrado un aumento en este tipo de mensajes, así como en "actos de hostilidad y menosprecio" hacia la cultura e identidad nacional.

"Ello constituye un riesgo para todos los argentinos y representa un quebrantamiento del respeto básico que se debe tener respecto de los nacionales de nuestro país por parte de los extranjeros que pretenden ingresar o permanecer en el territorio nacional", expone el documento.

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Sobre la misma línea, el Ejecutivo fijó una postura "inflexible" respecto a las acciones y medidas implementadas a la Ley de Migraciones; esto bajo la premisa de proteger y honrar los símbolos patrios y la soberanía.

Respecto a las nuevas medidas en materia migratoria, se busca "impedir el ingreso o la permanencia en el país de todos aquellos extranjeros que hubieren dirigido mensajes de odio, ya sea en forma oral o escrita", así como incitar "a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano", así como a los símbolos patrios nacionales.

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Puesto que, según el documento, este tipo de conductas y acciones se consideran discriminatorias por motivo de nacionalidad.

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Cabe resaltar que la normativa no especifica el tipo de medidas o el procedimiento por el cuál se identificarán estas acciones por parte de personas extranjeras.

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Estas modificaciones fueron firmadas por el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Diego Santilli y los ministros Pablo Quirno, el teniente general Carlos Alberto Presti, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.

"No afecta a la libertad de expresión"

Por otro lado, el Ejecutivo afirma que estas medidas no perjudican al derecho a la libertad de expresión, artículo 14 de su constitución nacional, puesto que "no afecta el disenso ideológico, la crítica política, académica o ciudadana".

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Según el documento, se reglamentan los derechos y se protege a la ciudadanía argentina y "al honor" del Estado.

"Campaña antiargentina"

Estas modificaciones tienen lugar en las tensiones diplomáticas entre Argentina y Brasil, y luego de que el presidente Javier Milei acusó al gobierno brasileño, al mexicano y al Partido Demócrata estadounidense, de financiar una "campaña antiargentina"; esto derivado de las críticas dirigidas contra el país y su selección durante del Mundial de futbol 2026.

"Quién puso más plata en esta campaña antiargentina... el gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", afirmó Milei en una entrevista con la local radio Mitre sin aportar pruebas. "Y después me vienen a hablar de injerencia", agregó.

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Sin presentar más datos que respaldaran sus acusaciones, el presidente dijo que los supuestos ataques se debían a que "estamos poniendo en jaque la política de estos chorros que se escudan detrás del Estado para robarle a la gente; están nerviosos porque se está demostrando que si sacas al Estado del medio, la gente prospera".

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cdm