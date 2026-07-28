Buenos Aires.- El gobierno de Argentina restó relevancia al roce diplomático con Brasil luego de las acusaciones del presidente Javier Milei contra el gobierno brasileño, durante su visita a Sao Paulo para apoyar la candidatura presidencial del derechista Flávio Bolsonaro.

"Son diferencias ideológicas, políticas, pero por lo menos Argentina nunca ha llevado esas diferencias al plano diplomático", dijo en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.

"No es la idea que esto afecte las relaciones comerciales" bilaterales, añadió.

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Ravier, quien no ofreció una disculpa oficial por las ofensas de Milei contra Lula, afirmó que "ha habido siempre insultos de ambos lados", pese a que no han trascendido declaraciones insultantes públicas del mandatario brasileño hacia el argentino.

Milei llama "presidiario" y "ladrón" a Lula da Silva

El sábado Milei participó en Sao Paulo de un acto para apoyar al candidato presidencial Bolsonaro durante el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "presidiario" y "ladrón" y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes como "basura calva".

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Entrevistado luego por Radio Mitre de Argentina, Milei afirmó que el gobierno de Brasil, al igual que el de México y el Partido Demócrata estadounidense habían financiado una supuesta "campaña antiargentina", aunque no aportó pruebas sobre esa acusación.

Esto "no va a impactar en la parte diplomática", insistió Ravier pese a que la cancillería de Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires por "las ofensas proferidas" por el mandatario argentino.

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"Milei es un presidente líder de un movimiento que trata de llevar adelante ideas promercado, los Bolsonaro son amigos y colegas en esta idea, Lula se enfrenta a estas ideas y las diferencias están claras. Son parte de una cuestión ideológica y política", agregó Ravier.

Con sus dichos, el presidente argentino "ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas", dijo a la AFP una fuente diplomática de Brasil.

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