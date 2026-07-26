El presidente argentino Javier Milei, en plena tensión diplomática este fin de semana entre su país y Brasil, acusó el domingo al gobierno brasileño, pero también a México y al Partido Demócrata estadounidense, de financiar una "campaña antiargentina", en aparente referencia a las críticas dirigidas contra el país y su selección, al margen del Mundial de futbol.

"Quién puso más plata en esta campaña antiargentina... el gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", afirmó Milei en una entrevista con la local radio Mitre sin aportar pruebas. "Y después me vienen a hablar de injerencia".

Agregó que dicha campaña fue "financiada... por México, por el partido Demócrata en EU, bueno, ¿quiénes son? ... son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen".

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Sin presentar más datos que respaldaran sus acusaciones, el presidente dijo que los supuestos ataques se debían a que "estamos poniendo en jaque la política de estos chorros que se escudan detrás del Estado para robarle a la gente; están nerviosos porque se está demostrando que si sacas al Estado del medio, la gente prospera".

🚨🇦🇷🇧🇷 | #URGENTE: MILEI EXPLOTÓ CONTRA LULA Y LO ACUSÓ DE FINANCIAR LA CAMPAÑA ANTI-ARGENTINA



“Jugaron contra mí en 2023, dándole asesores a Massa. Ahora no me dejaron ver a mi amigo Jair Bolsonaro, pero el expresidiario pudo venir a ver a la rea sin problemas. Y ahora, aparte,… pic.twitter.com/BU6U0e0cwm — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 26, 2026

Milei también acentuó las críticas contra su vecino por la negativa que recibió de la justicia brasileña a su pedido de visitar al expresidente Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.

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"A mí no me dejaron visitar a mi amigo" que está "injustamente" preso.

El sábado, el mandatario argentino fue figura central en Sao Paulo en el acto que oficializó la candidatura presidencial del derechista Flávio Bolsonario de cara a las elecciones de octubre.

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En el acto, sin mencionarlos directamente, el ultraliberal Milei se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón" y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Morales como "basura calva".

En respuesta, el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, "fue llamado a consultas (...) debido a las ofensas proferidas" por Milei, señaló a la AFP un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta medida diplomática que un Estado acciona cuando considera afectada la relación bilateral.

En uno de los momentos más álgidos en la relación entre los dos gigantes de Sudamérica, Milei también apuntó a la supuesta colaboración del gobierno de Lula para apoyar a la oposición en la pasada campaña electoral en Argentina.

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