Este domingo continúa la actividad de la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX con dos partidos, de los cuales el primero será en Aguascalientes entre Necaxa y los Rayados de Monterrey.

Ambos llegan a este partido después de ganar en su debut; los Rayos se impusieron al Atlante en el regreso del Clásico antiguo, mientras que Rayados se impuso a Santos Laguna en el Gigante de Acero.

Por un lado, los dirigidos por Martín Varini quieren demostrar que este torneo van enserio y una victoria sobre los Rayados ayudarían a consolidar la confianza en el equipo, mientras que Matías Almeyda quiere tres puntos que demuestren que su proyecto es candidato al título.

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Una de las grandes novedades del encuentro es que en la banca de Rayados ya estarán presentes Orbelín Pineda y Hugo Cuypers, los flamantes refuerzos de la Pandilla.

El partido será transmitido por FOX One, pero en EL UNIVERSAL Deportes te traemos el minuto a minuto del encuentro para que no te pierdas las acciones más destacadas.

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NECAXA VS RAYADOS: MINUTO A MINUTO