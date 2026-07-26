Universal Deportes | 26-07-26 | 18:09 |

Hace una semana terminó la Copa del Mundo de futbol y casi pasó un mes del último partido de la Selección Mexicana; sin embargo, el Ángel de la Independencia sigue siendo el punto de reunión para los éxitos deportivos mexicanos y esta vez, el responsable de la fiesta fue el ciclista , quien firmó un resultado histórico al terminar en tercer lugar del Tour de France.

De por sí los domingos es habitual ver a miles de mexicanos disfrutar del "ciclotón" que va desde la Calzada de Guadalupe hasta el poniente, centro y sur de la capital, conectando con Paseo de la Reforma, Patriotismo y Río Churubusco, pero ahora los amantes del ciclismo encontraron un pretexto para reunirse en el histórico monumento.

Desde las 10:00 horas se reunieron para ver la última etapa del Tour de Francia y celebraron la obtención del maillot blanco de Isaac, reconocimiento otorgado al mejor joven de la competencia.

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Cánticos, banderas y pancartas dedicadas al joven mexicano se desplegaron en el Ángel. "Torito lindo y querido", decía una bandera mexicana.

Esta es la segunda temporada como profesional de Isaac, y ya tiene a México en lo más alto del ciclismo internacional. Un nuevo ídolo ha nacido, y sus logros ya son celebrados en el Ángel de la Independencia.

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