Hace una semana terminó la Copa del Mundo de futbol y casi pasó un mes del último partido de la Selección Mexicana; sin embargo, el Ángel de la Independencia sigue siendo el punto de reunión para los éxitos deportivos mexicanos y esta vez, el responsable de la fiesta fue el ciclista Isaac del Toro, quien firmó un resultado histórico al terminar en tercer lugar del Tour de France.

De por sí los domingos es habitual ver a miles de mexicanos disfrutar del "ciclotón" que va desde la Calzada de Guadalupe hasta el poniente, centro y sur de la capital, conectando con Paseo de la Reforma, Patriotismo y Río Churubusco, pero ahora los amantes del ciclismo encontraron un pretexto para reunirse en el histórico monumento.

Desde las 10:00 horas se reunieron para ver la última etapa del Tour de Francia y celebraron la obtención del maillot blanco de Isaac, reconocimiento otorgado al mejor joven de la competencia.

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Cánticos, banderas y pancartas dedicadas al joven mexicano se desplegaron en el Ángel. "Torito lindo y querido", decía una bandera mexicana.

Esta es la segunda temporada como profesional de Isaac, y ya tiene a México en lo más alto del ciclismo internacional. Un nuevo ídolo ha nacido, y sus logros ya son celebrados en el Ángel de la Independencia.

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