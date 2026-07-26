La Clínica contra el Tabaquismo (CT) de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM afirmó que a través de podcast, WhatsApp, sesiones vía Zoom e inteligencia artificial se puede dejar de fumar, como parte del modelo en línea para asistir a personas fumadoras que buscan dejar esa dependencia.

En ese sentido, Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo del Departamento de Salud Pública de esa entidad académica, sostuvo que 8 de cada 10 participantes dejan de fumar.

Explicó que las 12 sesiones grupales del tratamiento se realizan en línea, se conforman de 10 a 15 participantes y se llevan a cabo reuniones semanales con una duración de 60 minutos vía Zoom.

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Detalló que también se crea un grupo en WhatsApp con quienes intervienen, donde los terapeutas responden dudas o inquietudes específicas de manera fluida, a fin de estimular la interacción y recibir las actividades o tareas que forman parte del tratamiento.

Precisó que para ello se solicita el consentimiento informado al inicio del procedimiento para compartir el resumen de la sesión de manera individual a quien así lo solicita a través de su correo electrónico y enfatizó que las reuniones nunca se graban para proteger la privacidad de sus integrantes.

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Adicionalmente, destacó que durante la terapia grupal se garantiza la calidad de las charlas y que todas y todos puedan manifestarse.

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“Ellas y ellos generalmente no llegan a la Clínica, nuestro universo es de individuos con un promedio de edad de 47 años, debido a que es en las décadas de los 40-50 años cuando comienzan a presentarse síntomas respiratorios asociados como sibilancias, tos matutina, dificultad para hacer ejercicio físico como subir escaleras, etcétera”, dijo.

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“Aunque en la Clínica tenemos un porcentaje más elevado de mujeres, la eficacia a mediano plazo es mayor en hombres por motivos relacionados con la recaída: en ellas se trata de cuestiones de tipo emocional vinculadas con problemas personales, de familia o de pareja. En varones se asocian más al estrés, ansiedad y dificultades concernientes a su vida cotidiana y laboral”, agregó.

“El tabaco es una bomba atómica, y los vapeadores una granada, ambos causan afectaciones a la salud que pueden llevar a la muerte: con el primero el daño es crónico, y con el segundo el deterioro es agudo”, concluyó.

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