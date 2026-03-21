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En este 2026, el del Sistema de Transporte Colectivo reiteró su llamado a la adopción de 49 perritos que resguarda, tras ser rescatados en estaciones de la red.

Actualmente los 49 huéspedes, de diferentes tallas, edades y colores, conviven en armonía. Son alimentados con las donaciones en especie que llegan a este centro por parte de particulares, ya sea de forma individual o grupal.

Foto: Especial
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Personal del STC Metro asignado a este espacio: administradora, dos veterinarias y cuatro ayudantes, tienen la tarea de atender a los perritos los 365 días del año.

Este equipo humano les da de comer, los pasea, realiza convivencia interactiva y ofrece atención veterinaria en caso de requerirlo, además de procurarles un aseo periódico, los baña y peluquea.

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Cada semana, suman nuevos huéspedes, extraviados o abandonados por sus dueños originales, los cuales rebasan la capacidad de las instalaciones para albergarlos y alimentarlos.

Por ello, el CTC invita a las personas para que apoyen con una adopción responsable. De no ser posible, los exhorta a realizar donación de croquetas y alimento húmedo, así como enseres caninos, ya sean platos, correas, pecheras, juguetitos caninos, camitas y mantas, además de material de curación de primeros auxilios, como gasas, soluciones antisépticas y vendas, que sirven cuando los lomitos llegan con lesiones.

Foto: Especial
Foto: Especial

El Centro de Transferencia Canina está ubicado en Avenida de las Culturas S/N, alcaldía de Azcapotzalco, brinda servicio en un horario de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a domingo y atiende presencialmente.

Las personas interesadas en adoptar, tienen las opciones de acudir al centro o bien, consultar los requisitos en el sitio: .

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afcl

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