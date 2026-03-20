El Poder Judicial de la Federación resolvió de manera definitiva que el Gobierno de la Ciudad de México se encuentra “plenamente facultado” para dar en adopción a los 936 animales que fueron rescatados en un operativo en enero pasado, dio a conocer la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.

En un comunicado emitido este viernes, la Fundación señaló que el Juzgado Sexto en Materia Administrativa, determinó negar la suspensión definitiva solicitada por Refugio Franciscano Asociación Civil y por la denominada Asociación Franciscana, Institución de Asistencia Privada, con la que se pretendía impedir la disposición, resguardo y tutela de los animales asegurados.

En la resolución se indica que “impedir a las autoridades que den en adopción a los citados caninos, implicaría interponerse a que éstos encuentren familias que les puedan proporcionar la satisfacción de sus necesidades básicas, así como mejores condiciones de cariño y cuidado que permitan su bienestar y desarrollo, que las que se les podría otorgar en el estado de contención en que se encuentran, derivado del gran número de estos animales”.

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Por su parte, el Refugio Franciscano aseguró que “no es una sentencia firme”. Foto: Especial

Tras esta publicación, el Refugio Franciscano emitió un comunicado en el que afirmó que la Sentencia del Juzgado Sexto de Distrito en materia Administrativa dictada en el amparo 230/2026 “no es una sentencia firme" pues puede ser revocada por un Tribunal Colegiado.

En el documento el Refugio advirtió autoridades como la Secretaría del Medio ambiente (Sedema), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), “tienen prohibido disponer de los franciscanitos o entregarlos en adopción, ya que esto vulneraría el proceso penal en curso. Que quede claro, los franciscanos no se pueden dar en adopción”.

Este viernes se registró una manifestación en apoyo al Refugio Franciscano, en la que se pidió “devolver a los franciscanitos” a su hogar, dicha marcha partió desde el Palacio de Bellas Artes hasta la plancha del Zócalo.

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