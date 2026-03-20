El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín inauguró la exposición colectiva “Las voces de los sin voz” en la Casa Jaime Sabines, en un emotivo homenaje con la presencia de Elena Poniatowska, destacada escritora, periodista y vecina de la demarcación.

La muestra reúne el trabajo de 33 creadores visuales y la participación de 4 poetas, quienes, a través de diversas técnicas y lenguajes artísticos, exploran temas sociales, humanos y de memoria, en sintonía con la obra y legado de Poniatowska.

En la inauguración se reconoció la trayectoria de la autora y su compromiso con dar voz a quienes históricamente han sido invisibilizados.

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En la inauguración se reconoció la trayectoria de Poniatovska y su compromiso con dar voz a quienes históricamente han sido invisibilizados. (Foto: especial)

Durante el evento, el alcalde Javier López Casarín dirigió un mensaje a la homenajeada, en el que destacó su legado y refrendó el compromiso de su administración con la promoción del arte y la cultura como herramientas de reflexión social.

Entre los artistas participantes destacan Águeda Lozano, Paloma Torres, Octavio Moctezuma, Cristina Kahlo, Gabriel Macotela, Sandra del Pilar, Alberto Castro Leñero, Lenka Klobásová, Bob Schalkwijk, entre otros. Asimismo, la exposición contó con la presencia de textos poéticos de Lilia Barbachano, Rodolfo Mata, Mario Bojórquez, Daniel Hurtado y Carmen Nozal.

La ciudadanía puede disfrutar de esta exposición hasta el 19 de julio en la Casa Jaime Sabines, ubicada en Av. Revolución 1747, San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón.

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