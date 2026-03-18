El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, afirmó que en lo que va del año se ha registrado una disminución en delitos de alto impacto en la demarcación, comparado con el mismo periodo del año 2025.

Afirmó que el homicidio doloso se redujo en 68.7 %, el robo de vehículo con violencia disminuyó un 85.7 %, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron un 66.6 % y el robo a repartidor con y sin violencia descendió en un 45.4 %.

Mientras que el robo a casa habitación se redujo en 33.3 %, la violación en un 32.5 % y el robo a negocio con violencia en un 14.29 %, en un comparativo del primero de enero al 14 de marzo de 2026, contra el mismo periodo de 2025.

Durante la conferencia de prensa La Voz de Obregón, en la que el edil informará de forma periódica resultados de su administración, dijo que la seguridad es prioritaria.

Lee también Diputada de Morena propone permitir alimentos en espectáculos abiertos en la CDMX; iniciativa plantea autorizar bebidas y comida sellada

"El tema de seguridad nos lo tomamos muy en serio, el tema de seguridad es algo clave, nos lo tomamos con mucha seriedad y así fuimos encontrando casos relevantes que había que poner atención", dijo López Casarín.

Subrayó el trabajo de prevención en delitos como el robo a compradores de autos que son anunciados en redes sociales, así como el hurto a casa habitación en la modalidad conocida como la patrona.

El alcalde informó que se ha trabajado en coordinación con alcaldías colindantes a Álvaro Obregón, a pesar de ser de oposición, para reforzar la seguridad.

"Ahorita lo que hay que hacer es dar resultados y la ciudadanía lo que quiere es la atención".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL