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Un hombre resultó luego de caer a un barranco de aproximadamente seis metros de profundidad mientras realizaba trabajos de albañilería en calles de la colonia Águilas Santa Lucía, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con reportes de los servicios de emergencia, el incidente fue alertado por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes informaron sobre una persona que había en el cruce de Cerrada Arbolada y la calle Arbolada.

Al lugar acudieron policías y rescatistas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes, con apoyo de vecinos de la zona, ubicaron al trabajador en el fondo del barranco.

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Para extraerlo, el personal especializado realizó maniobras de rescate con técnicas de descenso y ascenso tipo alpino. Tras estabilizar al lesionado, fue colocado en una camilla y posteriormente izado hasta una zona segura.

Una vez en superficie, paramédicos lo valoraron y diagnosticaron con del lado derecho y traumatismo craneoencefálico leve. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Las autoridades informaron que la atención se realizó de manera coordinada entre policías y personal de rescate, quienes implementaron el operativo para sacar al trabajador del barranco y asegurar su traslado para su atención médica.

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