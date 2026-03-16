Un motociclista perdió la vida la madrugada de este lunes tras un percance vehicular registrado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de autoridades de tránsito, el hecho ocurrió alrededor de las 04:50 horas en el cruce de avenida Guerrero y Eje 1 Mosqueta, en la colonia Buenavista, donde fue localizado sobre la cinta asfáltica el cuerpo de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, cuya identidad no fue confirmada en el lugar.

En el sitio también se encontraba una motocicleta color negro, la cual, según los primeros reportes, era conducida por la víctima. Testigos indicaron que el motociclista se encontraba detenido sobre avenida Guerrero cuando presuntamente fue impactado por un tráiler que posteriormente se retiró del lugar.

Lee también Indagan a presunta funcionaria de la fiscalía capitalina por discriminación; "No me hables de tú porque no somos iguales, yo sí fui a la escuela", dijo

Paramédicos de Protección Civil que acudieron al punto valoraron al hombre y determinaron que presentaba lesiones incompatibles con la vida. De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de la motocicleta no portaba casco al momento del accidente.

Elementos de la policía capitalina acordonaron la zona para facilitar las labores periciales. Más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a instalaciones forenses.

Durante las maniobras periciales permaneció cerrado el carril de extrema izquierda de avenida Guerrero, correspondiente al carril confinado del Metrobús con dirección al sur, mientras policías resguardaban la zona y evidencias localizadas en el pavimento. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y ubicar al vehículo involucrado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL