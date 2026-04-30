La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió un emotivo mensaje a su maestra “Chelita”, a quien calificó como una mujer excepcional que formó a decenas de generaciones.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo contó que su maestra Chelita hizo descubrir a sus alumnos el mundo de las matemáticas, la historia y la lengua “con profundo amor al conocimiento”.

“Nos enseñó a preguntar, a cuestionar, aprender de una forma distinta. Pero sobre todo nos hizo sentir amados y felices, capaces de construir un mundo mejor”, escribió.

Lee también Sheinbaum habla de la narconómina de "Los Chapitos" presentada por EU; "es una hoja de papel", cuestiona

Claudia Sheinbaum da sus condolencias por la muerta de la maestra Graciela Gonzáles de Tapia (30/04/2026). Foto: X @Claudiashein

A la familia de la maestra Chelita, la titular del Ejecutivo federal expresó que “mi corazón está con ustedes”.

“A todas mis compañeras y compañeros de escuela, de antes y de hoy: sigamos su ejemplo. Amemos la educación, la entrega a los demás, la democracia, la libertad y la igualdad, como nos enseñó Pepe y Chela”, agregó en su mensaje.

En su conferencia de este 30 de abril en Palacio Nacional, el niño Valentín le preguntó a Sheinbaum Pardo si de niña soñó con ser Presidenta de México y esto contestó: “Fíjate que nunca me lo imaginé. Yo quería ser maestra de la Universidad, ese era mi sueño; y bailarina, porque estudiaba ballet”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc