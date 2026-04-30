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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió un emotivo mensaje a su maestra “Chelita”, a quien calificó como una mujer excepcional que formó a decenas de generaciones.
A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo contó que su maestra Chelita hizo descubrir a sus alumnos el mundo de las matemáticas, la historia y la lengua “con profundo amor al conocimiento”.
“Nos enseñó a preguntar, a cuestionar, aprender de una forma distinta. Pero sobre todo nos hizo sentir amados y felices, capaces de construir un mundo mejor”, escribió.
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A la familia de la maestra Chelita, la titular del Ejecutivo federal expresó que “mi corazón está con ustedes”.
“A todas mis compañeras y compañeros de escuela, de antes y de hoy: sigamos su ejemplo. Amemos la educación, la entrega a los demás, la democracia, la libertad y la igualdad, como nos enseñó Pepe y Chela”, agregó en su mensaje.
En su conferencia de este 30 de abril en Palacio Nacional, el niño Valentín le preguntó a Sheinbaum Pardo si de niña soñó con ser Presidenta de México y esto contestó: “Fíjate que nunca me lo imaginé. Yo quería ser maestra de la Universidad, ese era mi sueño; y bailarina, porque estudiaba ballet”.
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aov/bmc
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