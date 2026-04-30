La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con quien acordó celebrar la VIII Cumbre Unión Europea–México el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Consejo Europeo indicaron que la Unión Europea estará representada por el presidente del Consejo Europeo y por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes tendrán actividades de trabajo desde el 21 de mayo.

“Los mandatarios coincidieron en que la Cumbre constituirá un momento decisivo en la relación bilateral y permitirá consolidar una nueva etapa de la asociación estratégica entre México y la Unión Europea”, indicaron conjuntamente.

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Se prevé que la Cumbre tenga la firma del “Acuerdo de Asociación Estratégica en materia Política, Económica y de Cooperación entre México y la Unión Europea” (Acuerdo Global Modernizado) y del Acuerdo Comercial Interino, una vez concluidos los procedimientos internos correspondientes en la Unión Europea.

“El Acuerdo Global Modernizado actualizará y profundizará el marco vigente de la relación política, de cooperación y económica, establecido hace veinticinco años con la entrada en vigor del Acuerdo Global México–Unión Europea en el año 2000.

“Este Acuerdo, de carácter integral, fortalecerá la relación en todos sus ámbitos y sentará las bases para una colaboración más profunda en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible de ambas partes”, destacaron.

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Añadieron que la Cumbre permitirá avances en prioridades conjuntas en medio ambiente, inversión, energía, seguridad, salud, migración, digitalización y la innovación.

Sheinbaum y Costa reiteraron su compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la cooperación internacional como principios fundamentales para hacer frente a los desafíos globales actuales.

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