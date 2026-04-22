Bruselas. La Unión Europea aprobó este miércoles el préstamo de 90 mil millones de euros (106 mil millones de dólares) para Ucrania que seguía bloqueado por Hungría, un proceso que debería ratificarse en las próximas horas.

Es "la señal adecuada en las circunstancias actuales", reaccionó el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, que espera el préstamo para financiar en el periodo 2026-2027 el coste de la guerra con Rusia.

Chipre, que ejerce la presidencia semestral del Consejo de la UE, anunció que ha iniciado el proceso para alcanzar en 24 horas un acuerdo final de los Veintisiete, incluida Hungría.

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Sin esperar la confirmación del jueves, varios responsables europeos celebraron "una decisión esperada desde hace tiempo", en palabras del presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.

El primer ministro nacionalista saliente húngaro, Viktor Orbán, había bloqueado el préstamo como medida de presión para que Ucrania reanudara los suministros a través del oleoducto Druzhba que cruza su territorio y que resultó dañado en enero por ataques rusos.

Aunque Ucrania anunció el miércoles la puesta en funcionamiento del oleoducto, el crudo todavía no fluye hacia Hungría y Eslovaquia, los dos países de la UE que tienen una exención para seguir abasteciéndose de petróleo ruso.

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Chipre ha fijado la aprobación definitiva para la tarde del jueves para asegurarse de que la cuestión del oleoducto no impida el acuerdo definitivo.

"Ucrania cumple sus obligaciones en sus relaciones con la Unión Europea, incluso en cuestiones tan sensibles como el funcionamiento del oleoducto Druzhba", aseguró este miércoles Zelensky.

La UE tiene previsto desembolsar 45 mil millones de euros en 2026 y la misma cantidad en 2027.

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