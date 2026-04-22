Más Información

Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica; Esthela Damián participará en Guerrero, anuncia

Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica; Esthela Damián participará en Guerrero, anuncia

Sheinbaum pide a Chihuahua y EU explicar operación de agentes en territorio mexicano; "no es menor lo que sucedió", condena

Sheinbaum pide a Chihuahua y EU explicar operación de agentes en territorio mexicano; "no es menor lo que sucedió", condena

Andy se reactiva y va por Coahuila; Luisa María Alcalde hace maletas

Andy se reactiva y va por Coahuila; Luisa María Alcalde hace maletas

Teotihuacán, un ataque para ser visto; expertos en seguridad hablan de consecuencias sobre rehenes extranjeros apuntados con un arma

Teotihuacán, un ataque para ser visto; expertos en seguridad hablan de consecuencias sobre rehenes extranjeros apuntados con un arma

Parecía un estudiante normal, señalan vecinos de Julio César, tirador de Teotihuacán

Parecía un estudiante normal, señalan vecinos de Julio César, tirador de Teotihuacán

Tras controversia por la CIA, Maru Campos pide reunión con Sheinbaum; fiscalía alista informe detallado, dice

Tras controversia por la CIA, Maru Campos pide reunión con Sheinbaum; fiscalía alista informe detallado, dice

Secretaría de las Mujeres, aún sin titular; "estoy tomando una decisión entre algunas compañeras", asegura Sheinbaum

Secretaría de las Mujeres, aún sin titular; "estoy tomando una decisión entre algunas compañeras", asegura Sheinbaum

Gasolineros respaldan tope al diésel; buscan mantener precio por debajo de 28 pesos

Gasolineros respaldan tope al diésel; buscan mantener precio por debajo de 28 pesos

Alto comisionado de la ONU dialoga en el Senado sobre desaparición forzada; expresa preocupación por violencia en México

Alto comisionado de la ONU dialoga en el Senado sobre desaparición forzada; expresa preocupación por violencia en México

Tribunal ordena reponer amparo de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán; revisarán posible falsificación de firma

Tribunal ordena reponer amparo de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán; revisarán posible falsificación de firma

Sheinbaum analiza aplazar elección judicial a 2028; "tiene que ver con recursos", justifica

Sheinbaum analiza aplazar elección judicial a 2028; "tiene que ver con recursos", justifica

Morena y aliados en San Lázaro eligen a sus nuevos consejeros electorales del INE; se trata de Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez

Morena y aliados en San Lázaro eligen a sus nuevos consejeros electorales del INE; se trata de Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez

Bruselas. La aprobó este miércoles el préstamo de 90 mil millones de euros (106 mil millones de dólares) para que seguía bloqueado por Hungría, un proceso que debería ratificarse en las próximas horas.

Es "la señal adecuada en las circunstancias actuales", reaccionó el presidente ucraniano, , que espera el préstamo para financiar en el periodo 2026-2027 el coste de la guerra con Rusia.

Chipre, que ejerce la presidencia semestral del Consejo de la UE, anunció que ha iniciado el proceso para alcanzar en 24 horas un acuerdo final de los Veintisiete, incluida .

Lee también

Sin esperar la confirmación del jueves, varios responsables europeos celebraron "una decisión esperada desde hace tiempo", en palabras del presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.

El primer ministro nacionalista saliente húngaro, Viktor Orbán, había bloqueado el préstamo como medida de presión para que reanudara los suministros a través del oleoducto Druzhba que cruza su territorio y que resultó dañado en enero por .

Aunque Ucrania anunció el miércoles la puesta en funcionamiento del oleoducto, el crudo todavía no fluye hacia Hungría y Eslovaquia, los dos países de la UE que tienen una exención para seguir abasteciéndose de .

Lee también

Chipre ha fijado la aprobación definitiva para la tarde del jueves para asegurarse de que la cuestión del oleoducto no impida el acuerdo definitivo.

"Ucrania cumple sus obligaciones en sus relaciones con la Unión Europea, incluso en cuestiones tan sensibles como el funcionamiento del oleoducto Druzhba", aseguró este miércoles Zelensky.

La UE tiene previsto desembolsar 45 mil millones de en 2026 y la misma cantidad en 2027.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ISSSTE adelanta pago de pensión de mayo 2026: fecha EXACTA y quiénes cobran antes en 2026. Foto: iStock / PeopleImages / ISSSTE

ISSSTE adelanta pago de pensión de mayo 2026: fecha EXACTA y quiénes cobran antes en 2026

¿IMSS suspende pensiones en mayo 2026? Quiénes serían los afectados y la fecha clave. Foto: Especial / IMSS

¿IMSS suspende pensiones en mayo 2026? Quiénes serían los afectados y la fecha clave

La visa americana. Foto: iStock

Visa americana en México: el motivo de los retrasos y el truco para conseguir cita antes de 2026

Enfermeros mexicanos en Alemania. Foto: ChatGPT

Alemania busca enfermeros mexicanos para trabajar por $45,000: No exigen hablar alemán

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

¿Necesito visa para ir al Mundial 2026 en Estados Unidos? Todo lo que debes saber