Más Información

"Es malo para el país que no se haya aprobado": Sheinbaum sobre el Plan B sin revocación de mandato; destaca reducción de privilegios

"Es malo para el país que no se haya aprobado": Sheinbaum sobre el Plan B sin revocación de mandato; destaca reducción de privilegios

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Cuñado de AMLO crea empresas del Bienestar con acusados de lavado

Diputados reciben Plan B electoral de Sheinbaum; reforma se turna a comisiones para su dictamen

Diputados reciben Plan B electoral de Sheinbaum; reforma se turna a comisiones para su dictamen

Juez descarta desestimar caso de Nicolás Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa

Juez descarta desestimar caso de Nicolás Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa

Argentina declara al CJNG como organización terrorista; medida habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones

Argentina declara al CJNG como organización terrorista; medida habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones

Diputados avalan iniciativa presidencial al Código Fiscal; reforma flexibiliza mecanismo de garantías para contribuyentes

Diputados avalan iniciativa presidencial al Código Fiscal; reforma flexibiliza mecanismo de garantías para contribuyentes

Sheinbaum reconoce desmarque de Greenpeace por "imagen falsa" sobre derrame de combustible; se trabaja en limpieza de playas, dice

Sheinbaum reconoce desmarque de Greenpeace por "imagen falsa" sobre derrame de combustible; se trabaja en limpieza de playas, dice

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

OCDE sube a 1.3% expectativa de crecimiento para México este año; la mantiene en 1.7% para 2027

OCDE sube a 1.3% expectativa de crecimiento para México este año; la mantiene en 1.7% para 2027

Alito Moreno celebra freno de oposición y PT a revocación de mandato; "El Plan B se fue a la basura sin su pieza clave", dice

Alito Moreno celebra freno de oposición y PT a revocación de mandato; "El Plan B se fue a la basura sin su pieza clave", dice

"No voy a permitir que desmientan la lucha que yo he hecho": Ceci Flores asegura que restos hallados son de su hijo; critica a Fiscalía por dudar del hallazgo

"No voy a permitir que desmientan la lucha que yo he hecho": Ceci Flores asegura que restos hallados son de su hijo; critica a Fiscalía por dudar del hallazgo

Rocío Nahle supervisa limpieza de crudo en playas de Boca del Río, Veracruz; asegura que son "trazas" de hidrocarburo

Rocío Nahle supervisa limpieza de crudo en playas de Boca del Río, Veracruz; asegura que son "trazas" de hidrocarburo

Cernay la Ville. La alta representante de la para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, pidió a EU que presione a Rusia, no solo para negociar un fin justo para la en Ucrania, sino también porque está ayudando a Irán a atacar a países vecinos y bases estadounidenses.

En declaraciones a la prensa desde la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay la Ville (a una cincuentena de kilómetros de París), donde están reunidos los ministros de Exteriores del G7, la también vicepresidenta en la Comisión Europea subrayó, en referencia a la guerra en : "Necesitamos salir de esta guerra, no escalarla más".

"Rusia está ayudando a con inteligencia para poner en la diana a estadounidenses, para matar estadounidenses. Y Rusia está ahora también apoyando a Irán con drones para poder atacar países vecinos y también de los Estados Unidos", dijo Kallas en la reunión, a la que hasta mañana viernes no se sumará el secretario de Estado de los Estados Unidos, .

Lee también

Para Kallas, esto muestra que los conflictos de y de Medio Oriente están "muy interconectados" por el papel de Rusia, con lo que, si quiere parar la guerra, deberían también hacer presión sobre Rusia, insistió.

La alta representante de la UE lamentó que el alza de los está dando de nuevo posibilidades a Moscú de continuar financiando la invasión de Ucrania, por lo que no hay que olvidar a ese país y reclamar una negociación sincera.

En especial porque reclama a cambio de la paz territorios que "nunca fueron de ellos" y que "no han logrado conquistar militarmente en doce años". No se puede caer en esa trampa, argumentó, y pidió concesiones claras del lado ruso.

Lee también

Kallas deseó que de la reunión en Cernay la Ville salga un mensaje "unificado" en favor de una desescalada, porque todos los países del mundo se ven afectados y "solo puede haber una solución diplomática".

Del lado europeo, explicó que hay conversaciones para expandir las misiones en Medio Oriente, en concreto aumentar la presencia naval y el territorio de la operación Aspides, que actualmente se encuentra centrada en el . Es una ruta que no ha sido atacada, pero que podría serlo, dijo, así que puntualizó que tampoco conviene descuidarlo.

También tuvo palabras sobre el Líbano, donde hay más de un millón de personas desplazadas por el conflicto entre y Hezbolá, a los que pidió sentarse a la mesa y negociar.

Lee también

Asimismo, reafirmó que hay que apoyar al gobierno libanés en sus esfuerzos de desarmar a .

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo. Foto: Especial / Netflix

Lista oficial de celulares que se quedan sin Netflix en abril 2026: verifica el tuyo

Infonavit abre créditos a trabajadores independientes: requisitos y cómo comprar casa. Foto: Especial / Infonavit

¡Histórico! Infonavit abre créditos a trabajadores independientes: así puedes comprar casa

Trabajo en Consulado de Estados Unidos. iStock/insta_photos

¿Estudiaste Comunicación o RRII? Lanzan vacante de $414,965 pesos en Consulado de Estados Unidos

DACA. Foto: AP

¿DACA sigue vigente en 2026? Guía para renovar bajo el gobierno de Trump y requisitos actuales

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

Nuevas citas y fechas disponibles para tramitar la visa americana por primera vez desde México (Marzo 2026)