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Los negociadores de se reunirán con los enviados de Washington en Estados Unidos el sábado, en un intento de reactivar el proceso de paz estancado en medio del conflicto en , afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.

"El equipo ucraniano -concretamente la parte política del grupo negociador- ya está de camino, y esperamos una reunión en Estados Unidos este sábado", dijo Zelensky al anunciar las primeras conversaciones entre Washington y Kiev desde que estalló la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Ha habido una pausa en las ; es hora de ponerle fin", afirmó el mandatario ucraniano.

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