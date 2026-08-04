Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 09:40 AM A las 9:40 finaliza la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nación 09:38 AM La secretaria Anticorrupción afirmó que sobre las irregularidades detectadas en el extinto INAI, se puede decir que es un tema que "ya fue saldado".

Nación 09:32 AM "Entrar a un proceso de censura desde el gobierno, de determinar si el contenido es uno y otro, es muy peligroso y no vamos a caer en eso", expresó la mandataria federal sobre el tema del derecho de las audiencias.



Nación 09:21 AM Sheinbaum Pardo indicó que le corresponde al INE sancionar actos anticipados de campaña. "Que lo determine el INE, no la Presidenta", sostuvo.





Nación 09:19 AM "Es un asunto personal de cada quien", respondió la titular del Ejecutivo sobre el tema de las visas canceladas a gobernadores y funcionarios del país. Recordó la importancia de presentar pruebas para acusar a algún servidor público.

Nación 09:16 AM La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los 15 mil mdd que estiman como daño que generó el "El Mayo" Zambada.



Nación 09:05 AM "Los códigos de ética no se van a sancionar", sostuvo Sheinbaum Pardo sobre los lineamientos de los derechos de las audiencias.



Nación 09:03 AM "Nosotros no hemos estado de acuerdo con los aranceles, eso lo saben, bueno, prácticamente ningún país, porque consideramos que hay otros mecanismos", dijo la titular del Ejecutivo sobre la política del presidente Donald Trump.



Nación 09:00 AM En el tema de las conocidas "pensiones doradas", Luisa Alcalde, sostuvo que ya nadie podrá recibir más dinero que el sueldo que tiene actualmente la Presidenta.

Nación 08:56 AM Sobre la propuesta en Guanajuato de que sigan las escuelas militarizadas, la Presidenta de México indicó que el gobierno estatal deberá hablarlo con la secretaria de Educación de la entidad. Asimismo, Sheinbaum Pardo rechazó el término de "escuelas militarizadas" ya que, asegura, no tienen relación con la Defensa.



Nación 08:53 AM "El derecho de las audiencias es un principio constitucional", aseguró la mandataria federal sobre los lineamientos.

Nación 08:45 AM "TV Azteca está dedicado a hacer propaganda contra el gobierno, ese es su principal función en este momento", arremetió Sheinbaum Pardo sobre el medio de comunicación.



Nación 08:39 AM "En el Gobierno defendemos la libertad de expresión, tan es así que no hemos censurado nunca a nadie ni lo vamos a censurar", indicó Sheinbaum Pardo.



Nación 08:35 AM "El gobierno no interviene", asegura la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los lineamientos del derecho de las audiencias y enfatiza los tres escenarios en donde los medios pueden recibir una multa. "Qué estamos limitando? Nada", expresó la titular del Ejecutivo.



Nación 08:23 AM Luisa Alcalde afirma que es importante hacer una distinción entre publicidad y contenidos, así como opinión e información. La publicidad es pagada, por lo que se busca que en los comerciales se haga énfasis en que es publicidad de algún producto.





Nación 08:18 AM La Consejera Jurídica de la Presidencia afirma que los lineamientos del derecho de las audiencias buscan que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sancione e intervenga sólo cuando se incumplen obligaciones como: No emitir código de ética

No nombrar defensor de las audiencias

No poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa "En ningún caso se sanciona a los contenidos", destaca Luisa Alcalde.



Nación 08:14 AM Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidenta de la República, destaca el derecho a las audiencias y presenta los lineamientos de dichos derechos.

Nación 08:13 AM La titular del Ejecutivo destaca que actualmente la ley establece que los servidores públicos pueden determinar qué se hace público y qué no, por lo que con dicho decreto se busca que la información no se deje a criterio de un servidor público. "Es transparencia total del gobierno de México", expresa Sheinbaum Pardo.

Nación 08:08 AM El decreto busca fortalecer el principio de publicidad en cuatro áreas: Contrataciones públicas

Filiales a Pemex y CFE

Fiscalización y auditorías

Invitación a sumarse a estados, municipios y otros poderes

Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, anuncia un decreto para fortalecer el principio de máxima publicidad de la información (04/08/2026). Foto: Captura de pantalla

Nación 08:05 AM Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, anuncia un decreto para fortalecer el principio de máxima publicidad de la información. El decreto se publicará este martes 4 de agosto, aunque se busca modificaciones a la Ley General de Transparencia. De acuerdo a la titular Anticorrupción, se busca que todas las instituciones publiquen información más allá de las legales.

Nación 08:01 AM "El pueblo tiene derecho a la información", destaca la mandataria federal al leer el artículo 6 de la Constitución sobre el derecho de las personas al acceso de la información.

Nación 07:56 AM La Presidenta anuncia un decreto para garantizar la transparencia del gobierno y todas las entidades del gobierno de México.

Nación 07:50 AM En enlace a Culiacán, Sinaloa realizan la entrega de incentivos para la producción de maíz tras un acuerdo con el gobierno federal. En total suman más de 26 mil productores y productoras beneficiados con el apoyo económico, de acuerdo a la secretaria de Agricultura, Columba López. Para la primera etapa se realiza la entrega de Tarjetas del Bienestar para 500 productores y productoras.

Nación 07:47 AM A las 7:47 inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.



Mira aquí la transmisión en vivo:

em