Siempre hay una buena excusa para visitar San Miguel de Allende (Ciudad Patrimonio de la Humanidad), aunque si tu próximo plan es explorar su escena culinaria, mixológica, artística y enológica, te tenemos una buena noticia.

Pronto, varios de sus hoteles, restaurantes, viñedos e incluso plazas públicas recibirán el Festival GEMA y su programación con fiestas, talleres de coctelería, intervenciones de chefs y más.

¿Qué es el Festival GEMA de San Miguel de Allende?

El Festival GEMA es un evento impulsado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) San Miguel de Allende, y se basa en 4 expresiones: gastronomía, enología, mixología y arte.

Foto: Dirección de Turismo de San Miguel de Allende

Durante 5 días, algunos establecimientos de la Ciudad Patrimonio se convertirán en sede de sus actividades, que irán desde exhibiciones de arte, pasarelas de moda, comidas maridaje, fiestas y recorridos especiales en viñedos, por mencionar algunas.

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La intención del festival es “fortalecer el posicionamiento de San Miguel de Allende como un referente turístico, gastronómico y cultural de México a nivel mundial”; mencionó Héctor Aguilar Uriarte, presidente de CANIRAC San Miguel de Allende.

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¿Qué hacer en el Festival GEMA de San Miguel de Allende?

Las actividades del Festival GEMA en San Miguel de Allende iniciarán con un cóctel inaugural en Viñedos San Lucas, acompañado de ambigús del chef Diego Hernández, cata de vino, mixología de Yuranzi Silva, exposición de obras de Cecilia García Amaro y concierto nocturno.

Foto: Viñedos San Lucas

En la Fábrica La Aurora —un antiguo taller textil del siglo XIX—, además de pasear por sus galerías y tiendas, podrás disfrutar de sus activaciones de arte (aún sin especificar).

El sitio web del evento indica que prácticamente todos los días habrá experiencias especiales en viñedos, entre los que destacan Tres Raíces, Dos Búhos, Viña del Cielo, Cuna de Tierra, Santísima Trinidad, San Miguel y Bodega Guanamé.

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Fotos: Hacintto y Bocaciega

Si lo tuyo es la comida, varios restaurantes de San Miguel de Allende tendrán take overs de chefs reconocidos, así que podrás probar sus platillos y ser parte de comidas maridaje. Por ejemplo:

Manolo Baños de Pitiona (Oaxaca) estará en Bocaciega.

José Luis Hinostroza de Mira (Valle de Guadalupe) y Arca (Tulum) estará en La Baha by Amatte.

Esteban Lluis de Damiana (Valle de Guadalupe) estará en Cleviá.

Iván Cadena de Mesa Franca (Bogotá) estará en Hacintto.

Óscar Torres de Animalón (Valle de Guadalupe) estará en Áperi.

Zayr Hernández de La Casa de las Brasas (Guadalajara) y Maldito Jalisco (CDMX) estará en Garnacha.

El hotel Amatte será sede de una sesión guiada de mixología, al igual que el bar Tonana (con pasarela de moda); el bar Gen X y el restaurante San Francisco Steakhouse organizarán after parties y Amelia Day Club tendrá una pool party con una experiencia de coctelería.

En el Jardín Central se instalará el Mercado del Vino, un festivalito con expoventa de etiquetas de algunas bodegas y viñedos de la región.

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Foto: San Francisco Steakhouse

Para cerrar el Festival GEMA, en Casa Dragones se celebrará una fiesta de clausura que incluirá barra de ostiones premium, activaciones de chefs invitados, mixología de autor y música del DJ Hyde Clip.

¿Cuándo será el Festival GEMA de San Miguel de Allende?

Las actividades del Festival GEMA de San Miguel de Allende iniciarán el miércoles 26 de agosto y terminarán el domingo 30 de agosto.

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Toma en cuenta que cada evento tiene su horario y la mayoría tiene costo de acceso.

Consulta las fechas, horarios, costos y métodos de reservación en el sitio web: gemasanmiguel.com

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