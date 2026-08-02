Entre los muchos atractivos del pueblo mágico de Tulum, su zona arqueológica al borde del mar Caribe es una de las más populares y espectaculares por su historia, arquitectura y vistas.

Además, recientemente se anunció oficialmente que los costos de entrada se redujeron, así que en Destinos te decimos los detalles de las nuevas tarifas y qué incluye el boleto.

Visitar esta zona arqueológica frente al Caribe mexicano ahora será una opción más económica para turistas nacionales y extranjeros. Foto: Pixabay

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¿Qué puedes ver en la zona arqueológica de Tulum?

Construida sobre un acantilado frente al Caribe, la zona arqueológica de Tulum fue uno de los principales puertos comerciales de la civilización maya.

Con antiguos altares, estructuras de piedra y espectaculares visitas, en tu visita tienes que conocer:

El Castillo: la estructura más alta del lugar. Se localiza al centro del centro ceremonial y tiene elementos asociados al sol y a Venus.

El Templo de los Frescos: es una construcción de dos pisos que conserva pinturas murales relacionadas con el inframundo.

La Caleta: un pequeño acceso al mar que, de acuerdo con antropólogos e historiadores, fue utilizada para actividades de embarque y arribo de las canoas de pescadores y comerciantes.

Además del recorrido entre antiguos templos y basamentos de piedra, el lugar permite apreciar el paisaje del Caribe mexicano, con playas de arena blanca y aguas de color turquesa.

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El nuevo precio incluye beneficios para los turistas nacionales.Foto: Pixabay

¿Cuál es el nuevo costo de entrada a la zona arqueológica de Tulum?

Como parte de las acciones del “Plan Tulum Renace”, la Secretaría de Turismo ha informado que la tarifa para el ingreso a la zona arqueológica de Tulum se ha reducido.

Con este nuevo esquema, el precio de entrada en 2026 es de:

$80 pesos para mexicanos y residentes.

$265 pesos para extranjeros.

El boleto de acceso a la zona arqueológica incluye, para los visitantes nacionales, la entrada al Área Natural Protegida.

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Los domingos no tiene costo.

¿Cómo llegar a la zona arqueológica de Tulum?

Ubicada a aproximadamente 130 kilómetros al sur de Cancún, la zona arqueológica de Tulum es de fácil acceso desde Cancún y Playa del Carmen.

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Existen diversas opciones de transporte que te permitirán llegar al sitio.

Automóvil: si llevas tu propio vehículo debes tomar la carretera Federal 307, en la ruta Cancún-Chetumal, hasta llegar al Crucero de las Ruinas de Tulum y podrás estacionarlo en el estacionamiento del lugar.

y podrás estacionarlo en el estacionamiento del lugar. Autobús: desde Cancún o Playa del Carmen existen rutas que te dejarán en Tulum.

Para aquellos que planean una escapada al Caribe mexicano, esta es la oportunidad perfecta para recorrer este emblemático sitio arqueológico de forma más accesible.

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