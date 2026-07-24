En días recientes, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) anunció su campaña global para elegir a las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo, y la población está invitada a participar.

Aquí se nominarán destinos creados desde 1801 en adelante, cuya relevancia turística siga vigente, así como sitios emergentes que tengan el potencial de convertirse en referentes del turismo internacional.

Sigue leyendo a Destinos para conocer todo sobre la iniciativa de este organismo.

Las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo deben ser de 1801 en adelante. Foto: WTTC

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¿Cómo se elegirán las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo?

Las orignales Maravillas del Mundo se remontan a los siglos III y I a.C., con base en relatos de historiadores y viajeros. Se trataba de templos y monumentos asombrosos del mundo antiguo. La mayoría ya no existe, salvo la Gran Pirámide de Giza en Egipto, dedicada a Keops.

En 2007, mediante un concurso se dio a conocer la lista de las 7 Maravillas del Mundo Moderno, entre las que se encuentran Chichén Itzá, la Muralla China, Petra, el Cristo Redentor, Machu Picchu, el Coliseo y el Taj Mahal.

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Esta iniciativa fue organizada por la fundación suiza New7Wonders, bajo el liderato del cineasta y empresario Bernard Weber.

Y después de casi 20 años, el WTTC buscará las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo, con la intención de reconocer las atracciones turísticas que impulsan el crecimiento cultural y económico en sus regiones.

Las ganadoras serán elegidas mediante un proceso de nominación y votación online internacional.

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Las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo deben cumplir criterios arquitectónicos, culturales y económicos positivos. Foto: WTTC

En esta iniciativa del WTTC, la campaña tendrá una duración aproximada de un año, y estará integrada por 4 etapas:

Nominación: Aarrancó el pasado 7 de julio. En este periodo se propondrán los candidatos.

Votación: comenzará el 7 de enero de 2027 y contemplará 70 nominados.

Primer filtro: iniciará el 7 de abril del 2027 para elegir 30 finalistas.

Revelación: las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo se darán a conocer el 7 de julio de 2027.

Entre los candidatos mencionados por el World Travel & Tourism Council se encuentran la Torre Eiffel de París (Francia), el Museo Guggenheim en Bilbao (España) y el Gran Museo Egipcio de Guiza (Egipto).

¿Cuáles son las originales Maravillas del Mundo antiguo?

Maravillas del Mundo Antiguo:

Gran Pirámide de Giza, Egipto (la única que se mantiene en pie)

Faro de Alejandría, Egipto

Coloso de Rodas, Grecia

Mausoleo de Halicarnaso, Turquía

Templo de Artemisa en Éfeso, Turquía

Estatua de Zeus en Olimpia, Grecia

Jardines Colgantes de Babilonia, Irak

Si quieres que tu destino turístico favorito sea candidato a las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo, puedes nominarlo en el sitio https://contemporary-wonders.wttc.org/.

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