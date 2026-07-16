Destinos | 16-07-26 | 09:15 |

La , la fiesta máxima de Oaxaca, es uno de esos eventos que tienes que vivir, por lo menos, una vez en la vida.

Y, si no puedes ir a disfrutarla en su lugar de origen, tu opción es ‘EnOaxacate’, un pedacito de la Guelaguetza en una de las alcaldías de .

¿En qué lugar de CDMX se presenta la Guelaguetza?

La presentación de la Guelaguetza y las actividades de ‘EnOaxacate’ se llevarán a cabo en el Jardín Hidalgo de Azcapotzalco, el corazón de la alcaldía, al poniente de CDMX.

Foto: Alcaldía de Azcapotzalco
Foto: Alcaldía de Azcapotzalco

Si utilizas el transporte público, baja en la estación Camarones de la línea 7 (naranja) del Metro. Está a unos 10 minutos caminando.

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¿Cómo será la presentación de la Guelaguetza en CDMX?

Al igual que la Guelaguetza original, el principal atractivo de este espectáculo son las danzas y la música de algunos de los 16 pueblos originarios y el pueblo afromexicano de Oaxaca.

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Foto: Alcaldía de Azcapotzalco
Foto: Alcaldía de Azcapotzalco

Entre los más populares está la danza de la Pluma, La Sandunga, Flor de Piña, el Carnaval Putleco, el Jarabe Mixteco y los Diablos.

También habrá megacalendas: desfiles con música en vivo, representantes de cada comunidad con su vestimenta tradicional, marmotas, fuegos artificiales y mucho ambiente.

Foto: Alcaldía de Azcapotzalco
Foto: Alcaldía de Azcapotzalco

Para complementar las actividades de ‘EnOaxacate’, se instalan stands de gastronomía típica del estado y de artesanías de las diferentes regiones. No te puedes perder las tlayudas, los 7 moles, el mezcal, los chapulines, los alebbrijes y los bordados.

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¿Cuándo es la presentación de la Guelaguetza en CDMX?

Las redes sociales oficiales de la Alcaldía Azcapotzalco informaron que las presentaciones de la Guelaguetza y el evento ‘EnOaxacate’ están programados para el fin de semana del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, casi una semana después del último ‘Lunes del Cerro’ en Oaxaca.

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Las actividades comenzarán a las 12:00 p.m. y terminarán a las 8:00 p.m.

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