La Guelaguetza, la fiesta máxima de Oaxaca, es uno de esos eventos que tienes que vivir, por lo menos, una vez en la vida.

Y, si no puedes ir a disfrutarla en su lugar de origen, tu opción es ‘EnOaxacate’, un pedacito de la Guelaguetza en una de las alcaldías de CDMX.

¿En qué lugar de CDMX se presenta la Guelaguetza?

La presentación de la Guelaguetza y las actividades de ‘EnOaxacate’ se llevarán a cabo en el Jardín Hidalgo de Azcapotzalco, el corazón de la alcaldía, al poniente de CDMX.

Foto: Alcaldía de Azcapotzalco

Si utilizas el transporte público, baja en la estación Camarones de la línea 7 (naranja) del Metro. Está a unos 10 minutos caminando.

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¿Cómo será la presentación de la Guelaguetza en CDMX?

Al igual que la Guelaguetza original, el principal atractivo de este espectáculo son las danzas y la música de algunos de los 16 pueblos originarios y el pueblo afromexicano de Oaxaca.

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Foto: Alcaldía de Azcapotzalco

Entre los más populares está la danza de la Pluma, La Sandunga, Flor de Piña, el Carnaval Putleco, el Jarabe Mixteco y los Diablos.

También habrá megacalendas: desfiles con música en vivo, representantes de cada comunidad con su vestimenta tradicional, marmotas, fuegos artificiales y mucho ambiente.

Foto: Alcaldía de Azcapotzalco

Para complementar las actividades de ‘EnOaxacate’, se instalan stands de gastronomía típica del estado y de artesanías de las diferentes regiones. No te puedes perder las tlayudas, los 7 moles, el mezcal, los chapulines, los alebbrijes y los bordados.

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¿Cuándo es la presentación de la Guelaguetza en CDMX?

Las redes sociales oficiales de la Alcaldía Azcapotzalco informaron que las presentaciones de la Guelaguetza y el evento ‘EnOaxacate’ están programados para el fin de semana del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, casi una semana después del último ‘Lunes del Cerro’ en Oaxaca.

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Las actividades comenzarán a las 12:00 p.m. y terminarán a las 8:00 p.m.

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La entrada no tiene costo.

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