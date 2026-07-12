¿Qué habrán sentido los astronautas Neil Armstrong y Michael Collins al pisar por primera vez la luna en 1969? Desde entonces, solo 12 personas pueden presumir haber realizado una caminata lunar.

Tú puedes ser el décimo tercer integrante de esta selecta lista, al menos a través de la tecnología y la realidad virtual de ‘LUNA: La Experiencia Inmersiva’, una actividad que te hará sentir como parte de la misión Apolo 11.

Te contamos en qué consiste.

¿Dónde está la experiencia inmersiva de la luna?

La experiencia inmersiva de la luna está en el centro comercial Samara Satélite, en Ciudad Satélite, Estado de México, muy cerca de los límites con CDMX y a un costado de la autopista México-Querétaro.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Se encuentra en el primer piso, en un nuevo espacio de Fever, destinado especialmente para actividades de realidad virtual.

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Desde el centro de CDMX son aproximadamente 50 minutos en auto (puede variar dependiendo del tráfico) y del Metro Cuatro Caminos (la estación más cercana) son unos 15 minutos.

¿En qué consiste la experiencia inmersiva de la luna?

En ‘LUNA: La Experiencia Inmersiva’ utiliza cascos de realidad virtual que en todo momento debes portar, además, se desarrolla en una gran habitación dividida en varias secciones, las cuales se caminan conforme la historia avanza.

El recorrido es de grupos de 4 personasm como mínimo. Y Cada uno toma el papel de un astronauta.

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Foto: Fever

Todo inicia con la aparición de Selene, una asistente de inteligencia artificial que te guía en ciertos momentos de la aventura. Ella explica la mecánica de la experiencia: cómo tomar objetos, interactuar con ellos, con tus compañeros y con el entorno.

De pronto, apareces en el Centro de Entrenamiento Sonny Carter, en Houston, Texas, donde te colocas el traje, aprendes a utilizar accesorios clave en la historia y entrenas como lo hacen los astronautas.

La mejor parte es cuando te sumerges en su piscina —la más grande del mundo—, donde hay una réplica de la Estación Espacial Internacional.

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Tras la ‘capacitación’, es momento de comenzar con la misión Apolo 11. Desde abordar un camión rodeado de gente emocionada por la hazaña, hasta llegar al Centro Espacial Kennedy para entrar al cohete Saturno V y ver en primera persona el despegue.

Foto: Fever

Durante el ascenso, se observa de lejos la Tierra y cómo la nave se va ‘desarmando’ hasta quedar únicamente con el módulo de mando, donde se cumplen diversas tareas interactuando con botones y controles.

La experiencia inmersiva incluye diálogos en español y otros originales en inglés que acompañan la narrativa visual, la cual explica a grandes rasgos lo que sucedió en los días que los tripulantes viajaron por el espacio.

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El momento más emocionante llega al acercarse a la luna, cuando todos los preparativos para aterrizar comienzan. Con tus compañeros, debes maniobrar el módulo lunar Eagle hasta alunizar en el llamado Mar de la Tranquilidad.

Foto: Fever

Baja de la nave y camina por la superficie de la luna, mientras escuchas la célebre frase dicha por Neil Armstrong y la conversación que tuvieron con el presidente Nixon; hay una placa conmemorativa colocada en la superficie y toma la bandera de Estados Unidos para plantarla en el suelo, tal como sucedió.

¿Cuándo ir a la experiencia inmersiva de la luna en Edomex?

‘LUNA: La Experiencia Inmersiva’ abre de jueves a domingo, aunque tiene diferentes horarios.

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De jueves a viernes abre a las 12:00 p.m. y cierra a las 6:40 p.m. y 7:40 p.m., respectivamente.

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Los sábados y domingos es de 11:00 a.m. a 7:40 p.m.

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¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia inmersiva de la luna?

Las tarifas para entrar a la experiencia inmersiva de la luna varían dependiendo del día que planees visitarla.

Jueves y viernes tiene un costo de $325 para mayores de 18 años y $250 para niños, adultos mayores y estudiantes; sábados y domingos es de $375 y $300, respectivamente.

Boletos disponibles en el sitio web de Fever.

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