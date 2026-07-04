2026 es un año especial para la franquicia Pokémon y para la aerolínea All Nippon Airways (ANA). La primera compañía cumple 30 años del lanzamiento de sus primeros videojuegos y la segunda está festejando 40 años de sus primeros vuelos internacionales.

Para celebrar ambas se unieron para diseñar 3 aviones temáticos que volarán por los cielos de Japón y el mundo.

¿Cómo serán los nuevos aviones temáticos de Pokémon?

No es la primera vez que ANA y Pokémon colaboran, pues ya han tenido aviones tematizados en 1998, 1999, 2004, 2011 y 2023. Ahora, lo harán con 3 nuevas aeronaves, cada una con livery especial y amenidades a bordo.

Foto: ANA

En cualquier caso, en la decoración exterior aparecerá el emblemático Pikachu, acompañado de algunos de los pokemones iniciales en los principales videojuegos de la franquicia.

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Por ejemplo: en ‘Pokémon Jet Red’, de tipo fuego, estará junto a Charmander, Fennekin, Torchic, Cyndaquil, Chimchar, Tepig, Litten y Scorbunny; y en ‘Pokémon Jet Green’, de tipo planta, posa junto a Rowlet, Chespin, Chikorita, Grookey, Bulbasaur, Treecko, Turtwig, Snivy y Sprigatito.

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La tercera versión será ‘Pokémon Jet Blue’. En este caso no se ha revelado el diseño, pero se espera que esté dedicada a pokemones de tipo agua, como Squirtle, Totodile, Mudkip, Piplup, Oshawott y Froakie.

Fotos: ANA

El fuselaje de los aviones no será la única intervención. Dentro, habrá algunas amenidades como calcomanías de edición limitada, vasos, servilletas y las cubiertas para reposacabezas, así como artículos conmemorativos que se venderán a bordo.

ANA mencionó que, durante el vuelo, habrá música de los videojuegos de Pokémon.

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¿Cuándo podrás subir a los nuevos aviones temáticos de Pokémon?

‘Pokémon Jet Red’ será un avión Boeing 787-8 lanzado a finales de julio en rutas dentro de Japón, principalmente de/hacia Tokio (Haneda) y Osaka (Itami). Conectará con ciudades como Sapporo, Hakodate, Takamatsu, Matsuyama, Hiroshima, Fukuoka, Nagasaki, Kagoshima, Miyako, Ishigaki, Okinawa, Miyako e Ishigaki.

Foto: ANA

‘Pokémon Jet Green’ será un avión Boeing 787-9 y servirá en rutas internacionales. Los destinos y fecha de estreno aún están por definirse.

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Por último, ‘Pokémon Jet Blue’ será un avión Boeing 737-800, aunque tampoco se han confirmado sus rutas ni día de lanzamiento.

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