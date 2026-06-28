¿Creciste rodeado por el universo de Sanrio? o ¿eres de los que no puede resistirse a lo kawaii? Pues este verano llega a Ciudad de México un bazar temático de Hello Kitty, My Melody, Cinnamoroll y muchos personajes más.

Conoce los detalles del KittyFest 2026.

Consigue accesorios y artículos coleccionables de Hello Kitty en este bazar. Foto: Facebook Kitty Fest Kawaii

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¿Qué habrá en el KittyFest 2026?

Pasa un fin de semana kawaii en el KittyFest. Esta será la oportunidad perfecta para llevarte a casa:

Bolsas, mochilas, carteras y fundas para celulares de Sanrio

Figuras coleccionables

Peluches y accesorios (lentes, gorros, pulseras, etcétera)

Ropa

Papelería (libretas, colores, plumas, lápices, entre otros)

Por supuesto, no podría faltar una zona gastronómica con bebidas, comida muy rosa y repostería.

¡Lleva tu mejor look! Si está en tus planes tomarte fotos, habrá spots para para posar, escenarios temáticos y hasta botargas.

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Disfruta la comida temática del KittyFest, diseñada para los fans del universo de Sanrio. Foto: Facebook Kitty Fest Kawaii

¿Cuándo es el KittyFest 2026 en CDMX?

El KittyFest se llevará a cabo el sábado 1 y domingo 2 de agosto en el Parque San Lorenzo, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Las actividades comenzarán desde las 11:00 hasta las 17:00 horas,

La entrada es gratis.

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Recomendaciones para ir

Para llegar al KittyFest en transporte público, la estación de Metro más cercana es Insurgentes Sur de la Línea 12 o Félix Cuevas, si tomas la Línea 1 del Metrobús.

en transporte público, la estación de Metro más cercana es Insurgentes Sur de la Línea 12 o Félix Cuevas, si tomas la Línea 1 del Metrobús. Si estás buscando un producto en particular, te recomendamos llegar temprano para recorrer los puestos con calma.

Lleva efectivo y tarjeta.

Así que si el universo de Sanrio ocupa un lugar especial en tu corazón, ese primer fin de semana podrás reencontrarte con el universo de Hello Kitty en la CDMX.

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