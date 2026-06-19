Guadalajara es la ‘sede mundialista más mexicana’. Y es que en sus tierras y pueblos cercanos nació el mariachi y el tequila, 2 de los elementos más famosos y representativos de México en todo el mundo.

De hecho, el pueblo mágico de Tequila es el destino ideal para probar y conocer el proceso de producción de este destilado, sobre todo si se hace en experiencias únicas como a bordo del Tequila Express, uno de los pocos trenes turísticos en el país.

Además, con motivo del Mundial 2026, organizará corridas especiales. Y para conocer los horarios, costos e itinerarios entrevistamos a José Ignacio Higuera Bravo, subdirector de turismo de Tequila Express.

¿Cómo es la experiencia del tren Tequila Express?

Nacido en 1998 y reactivado en 2024, el tren Tequila Express conecta la ciudad de Guadalajara con el pueblo mágico de Tequila a través de un recorrido único en el país: a través del paisaje agavero —Patrimonio de la Humanidad—.

Foto: Tequila Express

Higuera Bravo destaca 3 experiencias dentro del paseo: “la primera es el subirte a un tren, algo que los mexicanos hemos olvidado y pocos hemos vivido; la segunda es apreciar los ‘mares’ de agave azul, algo que no puedes vivir en otro lado del mundo y la tercera es descubrir, de una manera distinta, toda la cultura y riqueza de lo que representa esta bebida, desde la tradición hasta la cadena de valor que crea en Jalisco”.

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El tren —que recorre aproximadamente 60 kilómetros— se compone de 9 vagones. 1 es maletero, 4 de clase ejecutiva (62 asientos) con servicio de alimentos y bebidas, 2 de primera clase (52 asientos) y “la joya de la corona” son los últimos 2 que funcionan como bares —exclusivos para pasajeros en primera clase— con mesas altas, sillones y barras con coctelería.

Foto: Tequila Express

El subdirector de turismo de Tequila Express menciona que en cualquier caso “se modificaron las ventanas para que fueran lo más panorámicas posibles para apreciar el paisaje”, y la diferencia —además del acceso a los bares— entre ambas categorías son los tipos de asientos y su configuración.

¿Qué tipos de recorridos tiene el tren Tequila Express?

El tren Tequila Express ofrece 3 variedades de recorridos:

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El más sencillo consiste únicamente en el recorrido hacia Tequila. Una vez ahí, “tú descubres y exploras el pueblo por tu cuenta. Esta opción te da una gran cantidad de opciones para escoger un itinerario a tu medida”.

Foto: Tequila Express

La segunda opción incluye visita a una destilería del pueblo mágico “para entender cómo es el proceso y receta de cada destilería, dar un recorrido por su planta y una cata de degustación”, dice José Ignacio Higuera Bravo, subdirector de turismo de Tequila Express.

En este caso, la destilería varía dependiendo del día de visita. Los viernes (solo de julio, agosto, noviembre y diciembre) es en El Tequileño, mientras que todos los sábados es Casa Sauza y los domingos en Orendain.

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Foto: Tequila Express

Finalmente, el recorrido “más completo” es ‘Experiencia Casa Sauza’ (solo los sábados): “es un servicio para no preocuparte por nada”, menciona Higuera.

Se incluyen bebidas, canapés y cata a bordo. Una vez en Tequila, se visitan los campos de agave “para entender el proceso de plantación”, la bodega Casa Sauza, “se te da un cantarito y, en una hacienda, se lleva a cabo una comida con espectáculo de bailes mexicanos, mariachi y suertes charras”, para culminar con un recorrido por el centro del pueblo y el regreso a Guadalajara en tren.

¿Cuándo serán las corridas del Tequila Express por el Mundial 2026?

Además de las corridas ‘normales’ los sábados y domingos, así como los viernes de temporada alta, el tren Tequila Express tendrá recorridos especiales por el Mundial 2026.

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Foto: Tequila Express

De acuerdo con Higuera Bravo, serán el lunes 22 de junio, “fecha importante para el público colombiano que va al partido (el martes 23); el miércoles 24 de junio y el jueves 25 de junio.

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Las salidas serán a las 10:00 a.m. desde la estación de pasajeros ubicada en Avenida Washington 11 (en Guadalajara). El regreso será a las 5:30 p.m.

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“Muchos quieren vivir la alegría mundialista y esta es una gran oportunidad para conocer esta bebida, la experiencia de ir a Tequila y que echen relajo, que vivan México en la sede más mexicana”.

‘Experiencia Casa Sauza’ no estará disponible en las corridas especiales.

¿Cuánto cuesta subir al tren Tequila Express?

Para quienes deseen únicamente el paseo en el tren Tequila Express, la tarifa es de $1,200 pesos por persona. Si quieres agregar la visita a la destilería, sube a $2,500.

Foto: Tequila Express

Si te interesa la ‘Experiencia Casa Sauza’, el costo es de $4,150.

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Boletos disponibles en el sitio web tequilaexpress.mx o en taquilla de la estación.

Teléfono: (33) 2309 4000.

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