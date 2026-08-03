La agencia Moody's Local México elevó la calificación crediticia de largo plazo del estado de Quintana Roo de A+.mx a AA-.mx y modificó su perspectiva de positiva a estable, al reconocer una mejora sostenida en el perfil financiero de la entidad durante los últimos tres años.

En su reporte, la calificadora explicó que el cambio obedece principalmente al fortalecimiento de las finanzas públicas del estado, impulsado por un mayor nivel de ingresos propios, la generación continua de superávits financieros desde 2023, una mejor posición de liquidez y la eliminación del uso de financiamiento de corto plazo.

Moody's destacó que Quintana Roo registró en 2025 ingresos propios equivalentes al 39.5% de sus ingresos operativos, el porcentaje más alto entre las entidades evaluadas por la firma, además de mantener balances operativos positivos y una adecuada contención del gasto.

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La agencia también señaló que el estado conserva un nivel de endeudamiento moderado con una tendencia descendente y no presenta contingencias relevantes por pensiones, factores que fortalecen su perfil crediticio de largo plazo.

No obstante, advirtió que la economía de Quintana Roo mantiene una alta dependencia del sector turístico, lo que la hace más vulnerable a choques externos que puedan afectar la llegada de visitantes y la actividad económica.

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Moodys aumenta calificación de Quintana Roo. (03/08/26) Foto: Especial

Respecto a la nueva perspectiva estable, Moody's indicó que refleja su expectativa de que el estado mantenga indicadores financieros acordes con la nueva calificación, respaldados por la continuidad de balances operativos sólidos, superávits financieros y niveles adecuados de liquidez.

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Tras darse a conocer la evaluación, la gobernadora Mara Lezama afirmó que con esta mejora concluye el ciclo anual de revisiones de las principales agencias calificadoras, todas con una evaluación favorable para Quintana Roo.

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Lezama señaló que el resultado responde a la estrategia de fortalecimiento de las finanzas públicas implementada por su administración y sostuvo que la nueva calificación refuerza la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en la estabilidad financiera del estado.

Actualmente, Quintana Roo cuenta con las calificaciones mxAA de Standard & Poor's, A+(mex) de Fitch Ratings, HR AA- de HR Ratings y AA-.mx de Moody's Local México, de acuerdo con información del gobierno estatal.

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