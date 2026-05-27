El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, aseguró que el país no enfrenta un riesgo inminente de perder el grado de inversión, luego de los recientes ajustes en la perspectiva y calificación soberana realizados por Standard and Poor's y Moody's, aunque reconoció que la situación representa una llamada de atención para fortalecer las finanzas públicas y mejorar la situación operativa de Pemex.

Durante la conferencia mensual de la ABM, Romano afirmó que actualmente México se mantiene en el nivel más bajo dentro del grado de inversión, pero con perspectiva estable, por lo que descartó un escenario inmediato de deterioro adicional.

“No consideramos que hay un riesgo inminente de pérdida de grado de inversión, esa es la buena noticia, no vemos un riesgo inminente de pérdida de grado de inversión, vemos esto por eso con una muy buena llamada de atención", dijo el directivo.

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Romano comentó que el ajuste realizado por las calificadoras debe verse como una advertencia oportuna para acelerar medidas que permitan al país fortalecer sus fundamentos económicos y evitar permanecer en el borde de perder esa categoría.

El dirigente bancario señaló que uno de los principales factores de preocupación es la situación financiera de Pemex, debido al costo fiscal que representa para el gobierno federal.

Gasolineras de Pemex. FOTO: Camila Ayala / CUARTOSCURO

Explicó que la petrolera pasó de ser una empresa que contribuía significativamente a las finanzas públicas a representar actualmente una carga cercana a dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

“Sin duda el factor preocupante es Pemex. Nos consume alrededor de dos puntos del PIB, Y es una contribución muy no muy redistributiva, porque pues es un subsidio a una empresa que no se está necesariamente trasladando a los mexicanos ", subrayó.

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Romano indicó que los apoyos a Pemex no necesariamente se traducen en beneficios directos para la población y recordó que los subsidios a las gasolinas provienen del IEPS y no de la empresa petrolera.

También expresó confianza en que el gobierno federal avance en la consolidación fiscal y en mejoras operativas dentro de la compañía.

El presidente de la ABM consideró que un mayor crecimiento económico ayudaría a reducir de manera natural la presión sobre las finanzas públicas, al elevar los ingresos y disminuir el peso de la deuda respecto al PIB.

Alistando bancos gran plan de pagos digitales

El presidente de la ABM adelantó que el sector bancario alista el acuerdo “México paga digital", una estrategia para acelerar la digitalización de pagos, reducir el uso de efectivo e impulsar la formalización de la economía.

De acuerdo con Romano, la iniciativa busca fortalecer el uso de herramientas como CoDi, DiMo y SPEI como medios cotidianos de pago, en un contexto donde 80% de las transacciones diarias aún se realizan en efectivo y la economía informal representa 25.4% del PIB.

El convenio también pretende facilitar el acceso al crédito para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) mediante la generación de historial transaccional digital. Entre las acciones planteadas se encuentran ampliar la aceptación de pagos digitales en comercios, incorporar empresas ancla al programa de primer crédito y promover la digitalización de pagos en trámites y servicios públicos.

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La ABM señaló que la estrategia busca incrementar la productividad y la formalización de negocios, además de crear mejores condiciones para que más empresas puedan acceder a financiamiento bancario.

Como parte del esquema, se tendrá empresas ancla, encabezados por los grandes consorcios que abastecen a pymes en todo el país, los cuales identificarán proveedores con relaciones comerciales estables y los acercarán a la banca para solicitar financiamiento.

Posteriormente, dichas compañías emitirán cartas de respaldo con información sobre flujos, antigüedad y relación comercial, mientras que los bancos evaluarán el riesgo para determinar la aprobación del crédito.

Romano dijo que en el acuerdo participarán los bancos, la Secretaría de Hacienda, Banco de México, la Secretaría de Economía, la Agencia de Transformación Digital, gobiernos estatales y municipales, fintech y Sofipos, entre otros jugadores, el cual podría comenzar operaciones en el tercer trimestre de 2026.

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