La volatilidad económica y el incremento de los costos de construcción están pausando los proyectos inmobiliarios, por lo que los desarrolladores necesitan encontrar regiones más atractivas para construir vivienda.

En este contexto, Monterrey, Valle de México, Saltillo, Chihuahua y Cancún son las ciudades más atractivas para los desarrolladores inmobiliarios que buscan un crecimiento sostenido, de acuerdo con un análisis de Revo RE.

“La clave operativa del éxito radica en distinguir analíticamente entre elegir dónde comprar un terreno para un proyecto inmediato y elegir dónde abrir plaza asumiendo una estrategia estructural.

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“Quien decide comprometerse a desarrollar múltiples proyectos en una ciudad durante varios años toma una decisión de costo hundido alto donde el estado actual del mercado no es suficiente”, comentó Francisco Escobosa, CEO de Revo RE.

El análisis priorizó variables como el incremento poblacional nominal, el volumen total de créditos hipotecarios otorgados y crecimiento del PIB.

Monterrey es el mercado hipotecario más grande del país. En 2024, se colocaron cerca de 50 mil créditos hipotecarios, su economía no depende de un solo sector y su integración con el corredor industrial del norte sostiene la creación de empleo formal.

Como resultado directo, existe una demanda real consolidada para vivienda del segmento medio y medio-alto.

La relocalización industrial y el aumento del ingreso disponible posicionan al norte del país como una de las regiones más competitivas para el sector inmobiliario. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El Valle de México encabeza el crecimiento económico absoluto del país y ocupa el segundo lugar nacional en crecimiento poblacional. El Estado de México aún tiene tierra accesible, manteniendo la viabilidad financiera para la vivienda económica horizontal en municipios conurbados.

En tanto, Saltillo encabeza el PIB per cápita siendo el mercado de mayor ingreso disponible dentro del análisis.

Su economía está anclada al clúster automotriz y a la cadena industrial del noreste, consolidando una demanda clara y solvente hacia vivienda media y media-alta.

Chihuahua tiene un dinamismo proveniente de la relocalización de las cadenas de suministro y la expansión industrial en la franja fronteriza.

Su crecimiento absoluto de créditos hipotecarios de 2022 a 2024 fue de los más altos en el país.

Mientras que Cancún es el mercado con mayor crecimiento poblacional porcentual de todo el país y, a su vez, ostenta el mayor crecimiento porcentual de su PIB.

Quienes construyan vivienda en esta zona deben monitorear la trayectoria de los meses de inventario para evitar participar en un mercado sobre ofertado. En esta ciudad, el producto con mayor sentido de inversión es vivienda media y media-alta dirigida a residentes permanentes y trabajadores formales.

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"La diferencia entre los desarrolladores que escalan de manera rentable y los que comprometen su liquidez radica en dónde enfocan la profundidad de su análisis.

“No basta con observar el dinamismo superficial del presente; el verdadero valor patrimonial se consolida sobre bases absolutas de absorción demográfica y capacidad hipotecaria real”, agregó Escobosa.

Revo RE también sugiere considerar la velocidad con la que un gobierno municipal tramita licencias y autorizaciones, ya que representa un costo financiero que altera cualquier proyección de rentabilidad.

ADI invertirá 18 mil 400 mdd en México durante 2026

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) concluyó las actividades de Expo Desarrollo Inmobiliario, The Real Estate Show 2026, con el compromiso de invertir 18 mil 400 millones de dólares a nivel nacional, generando más de 397 mil empleos directos e indirectos.

Para la Ciudad de México, la inversión proyectada es de más de 4 mil 200 millones de dólares.

El presidente de la ADI, Bosco Quinzaños Oria, destacó que el desarrollo inmobiliario y la infraestructura han sido históricamente elementos fundamentales para materializar la visión de crecimiento y desarrollo de las naciones, por lo que reiteró la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para impulsar ciudades más competitivas, ordenadas e incluyentes.

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Ante la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, Bosco Quinzaños reiteró el compromiso de los socios ADI con su plan de trabajo para detonar la inversión en la Ciudad, con lo que se podría duplicar el monto actualmente programado y apuntalar los objetivos del Plan Mexico trazados por la presidenta Claudia Sheimbaun.

“Estamos listos para ser parte de esa solución. Nuestros proyectos generan inversión, empleo y transformación urbana.

“El momento que vivimos exige colaboración, visión y compromiso. La historia ha demostrado que cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos, las ciudades avanzan, los países crecen y las sociedades prosperan”, señaló el presidente de la ADI.

Los desarrolladores destacaron la necesidad de impulsar políticas públicas que incentiven nuevos proyectos habitacionales. Foto: Archivo/El Universal

Quinzaños Oria afirmó que uno de los principales retos que enfrenta actualmente la Ciudad de México es la escasez de vivienda, particularmente de vivienda asequible, por lo que consideró indispensable impulsar políticas públicas y marcos regulatorios que incentiven la inversión, promuevan una correcta densificación y permitan ampliar la oferta habitacional de manera ordenada y sostenible.

Por su parte, la Jefa de Gobierno destacó la relevancia estratégica del sector inmobiliario para el desarrollo económico, la generación de empleo y la construcción de ciudad, y reiteró la disposición del Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer la colaboración con la iniciativa privada mediante reglas claras, diálogo permanente y procesos más ágiles que permitan impulsar nuevas inversiones y ampliar la oferta de vivienda asequible.

“La Ciudad de México está abierta a la inversión, al diálogo y a la construcción de acuerdos.

“Queremos que el sector inmobiliario invierta, crezca y genere empleos. Estoy segura de que podemos equilibrar la inversión inmobiliaria con la sostenibilidad y el derecho a la ciudad”, afirmó Brugada.

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Durante el conversatorio “Asignación de capital global y oportunidades en México”, Bosco Quinzaños y Sergio Méndez, director general de BlackRock México, analizaron las perspectivas de inversión para el país y la relevancia de generar condiciones que permitan aprovechar el potencial económico y competitivo de México.

Entrega del Premio ADI 2026

Primer lugar: Nauka, de Thor Urbana, GFA y Grupo Prodi; segundo lugar: Ánima Village, de SOMA; tercer lugar: Casa del Agua, de Grupo Invertierra.

Y mención especial para ProximityParks Lomas Verdes, de ProximityParks.

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