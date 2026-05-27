La movilidad en torno a la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de la Ciudad de México se convirtió en un caos debido al segundo día de bloqueos por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El inicio del bloqueo está sobre Eje Central, donde se dificulta el tránsito del trolebús línea uno que corre en dirección hacia la Central del Norte. Desde ahí hay un conjunto de lonas y casas de campaña que ocupan la calle Cinco de Mayo hasta llegar a la esquina con Simón Bolívar.

La movilidad en torno a la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de la Ciudad de México se convirtió en un caos debido al segundo día de bloqueos por parte de integrantes de la CNTE. | Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que, si los peatones desean ingresar a esa arteria, deben subir por las escalinatas del edificio Gladeola y caminar pegados a la banqueta. Además, el paso por el callejón Condesa tampoco es una opción porque está cerrado por los inconformes.

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Sobre Cinco de Mayo también hay meseros tratando de atraer comensales ofreciéndoles su menú a las pocas personas que se atreven a ingresar al bloqueo. En ese sentido, la mayoría de los comercios lucen con poca afluencia o permanecen cerrados.

El ingreso de la calle Francisco I. Madero sobre Eje Central está bloqueado con vallas de metal; por lo tanto, el peatón debe rodear por la Tacuba o 16 de septiembre.

Sobre Cinco de Mayo también hay meseros tratando de atraer comensales ofreciéndoles su menú a las pocas personas que se atreven a ingresar al bloqueo. | Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL.

Guillermo, quien tiene un local comercial sobre Eje Central número 10, indicó que entre ayer y hoy se han realizado cierres intermitentes en dicha avenida. “Si quieres entrar al centro, debes llegar temprano porque a las nueve de la mañana ya es tarde”, aseguró.

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Sin embargo, estas no fueron las únicas afectaciones; desde la mañana se presentó un grupo de manifestantes a las afueras de la Secretaría de Gobernación bloqueando la vialidad sobre Manuel González, a partir de calle Lucerna, así como en General Prim desde Versalles.

Se dificulta el tránsito del trolebús línea uno que corre en dirección hacia la Central del Norte. | Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL.

Tras la liberación de dicha vialidad, los manifestantes ocuparon Paseo de la Reforma a la altura de la Torre del Caballito, por lo que hubo desviaciones viales y una interrupción en el servicio de la línea siete del Metrobús y en la línea 5 del Trolebús.

Al filo de las tres de la tarde, los manifestantes liberaron la circulación de Reforma para dirigirse hacia la calle Cinco de Mayo, donde se encuentra el bloqueo.

El acceso a la plancha del Zócalo se encuentra controlado por un dispositivo policiaco y cercado por vallas de metal, al igual que por camiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; por lo tanto, también hay desviaciones en las calles de Palma, Tacuba y Brasil en dirección a la plancha.

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JACL/cr