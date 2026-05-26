Activistas de las organizaciones Unidos contra la Contaminación Visual y Frente Contra la Publicidad Ilegal, que la semana pasada bloquearon Periférico Norte, exigieron al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) clausurar un tótem publicitario instalado en Boulevard Manuel Ávila Camacho, esquina con Monte Elbruz, en Polanco.

Los inconformes detallaron que la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana les respondió una solicitud de acceso a la información en donde se señala que dicha publicidad no cuenta con ningún permiso.

La respuesta también indica que la dependencia no cuenta con la demás información requerida, entre ella número de expediente administrativo, solicitud para obtener la licencia, nombre o razón social del titular, dictámenes técnicos, urbanos, estructurales y de impacto visual, planos, renders, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, vigencia del permiso, antecedentes administrativos ni registro en el padrón oficial de anuncios o mobiliario urbano.

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Para los activistas, esa respuesta confirma lo que denunciaron públicamente durante el bloqueo realizado en Periférico y Monte Elbruz: que el tótem opera sin respaldo documental y, por lo tanto, debe ser clausurado.

Mariana Ramos, integrante de Unidos contra la Contaminación Visual, dijo que la autoridad ya tiene elementos suficientes para intervenir. “Si la propia Secretaría respondió que no encontró licencia ni solicitud de licencia, entonces ya no hay pretexto. El Invea debe actuar y clausurar. No estamos pidiendo un favor ni una revisión eterna; estamos pidiendo que se aplique la ley”.

Gerardo Morales, integrante del Frente contra la Publicidad Ilegal en CDMX, sostuvo que el caso exhibe la falta de acción de las autoridades responsables de verificar y sancionar la publicidad exterior irregular. Mencionó que la respuesta de transparencia confirma que no se trata solo de una denuncia ciudadana, sino de una irregularidad documentada por la propia autoridad.

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Los activistas informaron que el viernes se realizó una mesa de trabajo en el Invea, donde fueron atendidos por Carmen Rodríguez, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales. En esa reunión, explicaron, se abordó específicamente el caso del tótem instalado en Boulevard Manuel Ávila Camacho y Monte Elbruz, en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante el encuentro, señalaron, el Invea aceptó la información relacionada con el tótem publicitario como datos técnicos y la ubicación exacta, pero no procedió a su clausura.

mahc/LL