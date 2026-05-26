Un hombre de aproximadamente 70 años, murió la tarde de este martes tras ser atropellado por una camioneta repartidora de gas que presuntamente se desplazó en reversa en calles de la colonia Estrella, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El accidente ocurrió frente al número 98 de la calle Azabache, cerca de Eje 4 Norte avenida Talismán, donde una camioneta de carga con cilindros de gas impactó al adulto mayor mientras maniobraba en reversa.

Tras el atropellamiento, la víctima quedó inconsciente sobre la vía pública con una fuerte hemorragia en la cabeza, por lo que vecinos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Auxiliar y paramédicos de Protección Civil de Gustavo A. Madero. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

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Al sitio arribaron elementos de la Policía Auxiliar y paramédicos de Protección Civil de Gustavo A. Madero, quienes realizaron la valoración médica correspondiente. Sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas.

La zona fue acordonada por policías mientras el cuerpo era cubierto con una sábana blanca en espera de personal de Servicios Periciales y de la coordinación territorial correspondiente, quienes realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

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