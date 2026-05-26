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Continuar con tus estudios es posible con el programa de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General del Bachillerato “Prepa en Línea SEP”, una herramienta diseñada para que los estudiantes avancen a su propio ritmo desde cualquier dispositivo con internet.
A través de esta plataforma, se convoca a los aspirantes a cursar sus estudios de bachillerato de forma gratuita, dentro de una modalidad virtual, no escolarizada y con la ventaja de avanzar en cada módulo a su propio ritmo.
En ese sentido, actualmente se encuentra vigente la convocatoria para formar parte de la generación 89 de “Prepa en Línea SEP”. Por ello, a continuación te diremos cuándo es el último día para inscribirse y los requisitos que debes cumplir.
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¿Cuándo y cómo registrarse a Prepa en Línea SEP?
- El proceso de registro consta de cuatro etapas, iniciando del 25 de mayo al 3 de junio con la validación del CURP y los datos personales de los aspirantes. Para completar el registro debes colocar la siguiente liga en el el buscador y llenar el formulario de datos: https://registro.prepaenlinea.sep.gob.mx/registro/public/
- Posteriormente, del 8 al 17 de junio se llevará a cabo el curso propedéutico para conocer el modelo educativo que ofrece Prepa en Línea SEP.
- Del 19 al 24 de junio los aspirantes podrán consultar los resultados y completar su inscripción antes del 24 de junio a las 23:59 horas.
- Finalmente, el 29 de junio estará arrancando el primer módulo.
El plan de estudios consta de 23 módulos, cada módulo tiene una duración de 4 semanas y entre cada uno de ellos hay una semana de revisión, contando los recesos académicos. Sin reprobar ningún módulo, el programa tiene una duración de alrededor de 2 años 6 meses.
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Cabe mencionar que al formar parte de la comunidad estudiantil, los alumnos podrán solicitar tu afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para hacerlo, deberán generar un ticket y seleccionar el tema “Seguro social estudiantil”.
Requisitos para inscribirse a Prepa en Línea SEP
- Ser de nacionalidad mexicana o contar con una estancia legal en México
- Contar con Certificado de secundaria o la equivalencia correspondiente
- Acta de nacimiento
- CURP
- Dos correos electrónicos válidos
- No deben haberse usado en convocatorias previa
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