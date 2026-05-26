Continuar con tus estudios es posible con el programa de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General del Bachillerato “Prepa en Línea SEP”, una herramienta diseñada para que los estudiantes avancen a su propio ritmo desde cualquier dispositivo con internet.

A través de esta plataforma, se convoca a los aspirantes a cursar sus estudios de bachillerato de forma gratuita, dentro de una modalidad virtual, no escolarizada y con la ventaja de avanzar en cada módulo a su propio ritmo.

En ese sentido, actualmente se encuentra vigente la convocatoria para formar parte de la generación 89 de “Prepa en Línea SEP”. Por ello, a continuación te diremos cuándo es el último día para inscribirse y los requisitos que debes cumplir.

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La SEP abre nuevo periodo de registro para cursar la Prepa en Línea. Foto: Especial

¿Cuándo y cómo registrarse a Prepa en Línea SEP?

El proceso de registro consta de cuatro etapas , iniciando del 25 de mayo al 3 de junio con la validación del CURP y los datos personales de los aspirantes. Para completar el registro debes colocar la siguiente liga en el el buscador y llenar el formulario de datos: https://registro.prepaenlinea.sep.gob.mx/registro/public/

, iniciando del con la validación del y los datos personales de los aspirantes. Para completar el debes colocar la siguiente liga en el el buscador y llenar el de datos: https://registro.prepaenlinea.sep.gob.mx/registro/public/ Posteriormente, del 8 al 17 de junio se llevará a cabo el curso propedéutico para conocer el modelo educativo que ofrece Prepa en Línea SEP .

se llevará a cabo el para conocer el modelo educativo que ofrece . Del 19 al 24 de junio los aspirantes podrán consultar los resultados y completar su inscripción antes del 24 de junio a las 23:59 horas.

los aspirantes podrán consultar los resultados y completar su inscripción antes del 24 de junio a las 23:59 horas. Finalmente, el 29 de junio estará arrancando el primer módulo.

El plan de estudios consta de 23 módulos, cada módulo tiene una duración de 4 semanas y entre cada uno de ellos hay una semana de revisión, contando los recesos académicos. Sin reprobar ningún módulo, el programa tiene una duración de alrededor de 2 años 6 meses.

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🚀📚 Avanzar a tu propio ritmo sí se puede con Prepa en Línea-SEP.



A pesar de los pendientes del trabajo, de la familia, nuestra comunidad sigue avanzando.



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Cabe mencionar que al formar parte de la comunidad estudiantil, los alumnos podrán solicitar tu afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para hacerlo, deberán generar un ticket y seleccionar el tema “Seguro social estudiantil”.

Requisitos para inscribirse a Prepa en Línea SEP

Ser de nacionalidad mexicana o contar con una estancia legal en México

Contar con Certificado de secundaria o la equivalencia correspondiente

Acta de nacimiento

CURP

Dos correos electrónicos válidos

No deben haberse usado en convocatorias previa

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