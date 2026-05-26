El pleno del Congreso local aprobó un dictamen para prohibir el derribo o trasplante de árboles declarados como patrimonio natural o urbanístico de la Ciudad de México, como es el caso del famoso árbol Laureano, en la alcaldía Benito Juárez.

Durante la sesión de este martes, las y los legisladores avalaron, por unanimidad, modificaciones a Ley Ambiental de la Ciudad de México para que los derribos o trasplantes únicamente apliquen cuando los árboles estén en riesgo, plagados o enfermos con un grado de infestación alto.

“El arbolado declarado como patrimonio natural de la Ciudad de México no podrá ser objeto de derribo ni de trasplante; únicamente serán procedentes las intervenciones de manejo, limpieza de copa o correctivas, de conformidad con el plan de manejo correspondiente”, precisa el dictamen.

Se aprobó un dictamen para prohibir el derribo o trasplante de árboles declarados como patrimonio natural o urbanístico de la CDMX, como es el caso del famoso árbol Laureano. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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Al fundamentar esta propuesta, la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa Ledesma, detalló que este tema es de suma importancia, pues los árboles de la Ciudad no son un adorno, sino infraestructura viva y verde.

“Nos dan sombra cuando el calor aprieta, limpian el aire que respiramos, absorben el agua de lluvia para que no se convierta en inundación y, cada día, hacen más habitable esta ciudad de más de nueve millones de personas”, resaltó.

Precisó que, a pesar de su importancia, el arbolado urbano de la Ciudad de México ha sido históricamente vulnerable frente a las obras, la falta de supervisión técnica y la ausencia de reglas claras.

La diputada Luisa Ledesma precisó que, a pesar de su importancia, el arbolado urbano de la Ciudad de México ha sido históricamente vulnerable. Foto: de Rafael García / EL UNIVERSAL

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Recordó que actualmente el arbolado declarado patrimonio natural o urbanístico puede derribarse o trasplantarse bajo ciertas condiciones, pero con esta reforma ya no será posible.

La legisladora comentó que este dictamen también establece que toda poda, derribo o trasplante de árboles en la Ciudad de México, tanto en espacio público como en propiedades privadas, deberá ser ejecutada y supervisada únicamente por personal acreditado ante la Secretaría del Medio Ambiente. El servicio de poda que prestan las alcaldías también queda sujeto a esta exigencia de personal acreditado.

“Esta reforma no prohíbe las obras, ni impide el desarrollo. Lo que hace es poner a los árboles en el lugar que les corresponde dentro de la planeación urbana: no como obstáculos que se eliminan, sino como parte esencial de la ciudad que construimos. Cada árbol que derribamos innecesariamente es una deuda con las generaciones que vienen”, apuntó.

Durante la sesión de este martes, las y los legisladores avalaron, por unanimidad, modificaciones a Ley Ambiental de la Ciudad de México. Foto: Especial

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La propuesta fue turnada a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial.

vr/cr