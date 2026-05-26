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Chimalhuacán, Méx. - Una mujer fue condenada por un juez del Poder Judicial del Estado de México a 47 años y seis meses de cárcel por su responsabilidad en el delito de extorsión ocurrido en el 2024.
Se trata de Ericka Angélica Martínez Suárez, quien fue imputada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de cometer ese ilícito.
Los hechos se registraron el 2 de diciembre de 2024, en el municipio de Chimalhuacán, cuando la víctima recibió una llamada telefónica donde le exigían 40 mil pesos a cambio de no hacerle daño a ella o su familia.
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Posteriormente, el 4 de diciembre, la víctima, a través de otra llamada telefónica, recibió las instrucciones de dónde y cómo entregar el efectivo producto de la extorsión, por lo que, por temor, solicita ayuda a la Policía Municipal de Chimalhuacán.
Elementos de la corporación local lograron la detención de esta mujer en el momento en que pretendía cobrar la cantidad exigida, por lo que, una vez detenida, fue ingresada al penal Neza Bordo, donde quedó a disposición de un juez.
Con el avance en las pesquisas, la fiscalía mexiquense logró acreditar ante el juez la participación de Erika Angélica Martínez Suárez en el delito de extorsión, por lo que, tras proceso legal, obtuvo una condena de 47 años y seis meses de prisión en su contra, además de la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
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JACL/cr
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