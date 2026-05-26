Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera (Morena), adelantó que el próximo viernes será aprobada la reforma electoral enviada por el gobernador, Américo Villarreal Anaya.

El diputado aseguró hoy que existe el tiempo suficiente para concluir el análisis de la misma. Dijo que será revisada en Comisiones junto con el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), para después dictaminarla y votar en el Pleno.

La iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de Tamaulipas en materia electoral fue enviada el lunes 25 de mayo al Congreso del Estado por el titular del Poder Ejecutivo, Américo Villarreal Anaya.

Tiene el objetivo de armonizar la legislación local con las recientes reformas federales relacionadas con la no reelección, el combate al nepotismo electoral, la austeridad y la igualdad sustantiva.

La reforma electoral fue enviada por el gobernador, Américo Villarreal Anaya. | Foto: Especial.

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La propuesta plantea modificaciones a diversos artículos constitucionales, para adecuar el marco jurídico estatal a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación durante 2025 y 2026, que establecen nuevas reglas para el acceso y permanencia en cargos de elección popular.

Entre los principales puntos de la iniciativa, destaca la prohibición de la reelección consecutiva para diputadas y diputados locales, integrantes de ayuntamientos y otros cargos de elección popular, estableciendo mecanismos para fortalecer la renovación democrática y evitar la permanencia continua en el poder.

También se incorpora la figura del nepotismo electoral como impedimento para acceder a cargos públicos. La propuesta establece que no podrán ser candidatos quienes hayan mantenido, durante los tres años previos a la elección, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco, con funcionarios que ejerzan el cargo al que buscan acceder.

En el caso de la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, la iniciativa contempla restricciones para evitar la sucesión entre familiares directos sin límite, incluyendo parentesco por consanguinidad y civil, así como en línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que está ejerciendo el cargo.

La propuesta plantea modificaciones a diversos artículos constitucionales, para adecuar el marco jurídico estatal a las reformas. | Foto: Especial.

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Otro de los aspectos relevantes contempla medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. Se propone limitar las remuneraciones de consejeros electorales, magistraturas y personal de organismos electorales para que no excedan los parámetros establecidos en el artículo 127 de la Constitución federal, además de eliminar prestaciones como seguros privados, regímenes especiales de retiro y otros beneficios no contemplados por la ley.

La iniciativa también incorpora un nuevo artículo para establecer que el presupuesto anual del Poder Legislativo no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal y deberá garantizar criterios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en su integración y funcionamiento.

En materia municipal, se propone modificar la integración de los ayuntamientos para que estén conformados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo criterios de paridad vertical y horizontal.

Según el documento presentado, los cambios buscan construir un modelo de administración pública con mayor austeridad, racionalidad en el gasto y fortalecimiento institucional, además de generar ahorros presupuestales que puedan destinarse a áreas prioritarias con impacto social.

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