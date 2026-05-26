Austin. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, derrotó este martes al senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas por la candidatura a uno de los dos escaños del estado en el Senado de Estados Unidos.

Paxton obtuvo más del 62% de los votos, frente al 37% de Cornyn, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El resultado refuerza la influencia del presidente Donald Trump sobre el Partido Republicano, a cinco meses de las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego el control del Congreso.

“Servir a los demás es un noble propósito. Y aunque hay muchos aspectos desagradables en la política, hemos decidido servir en las buenas y en las malas”, afirmó Cornyn, senador de cuatro mandatos que representa la vieja guardia del partido, al referirse a su gestión.

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Citó un discurso del presidente Teddy Roosevelt sobre “luchar en la arena” y un versículo del Nuevo Testamento que dice: “He combatido el buen combate, he terminado la carrera, he mantenido la fe”.

Paxton agradeció a Trump por su apoyo. "Cuando todo el mundo en Washington le dijo que me abandonara y que abandonara al pueblo de Texas, él no hizo caso", afirmó Paxton. "Al contrario, me brindó su apoyo total y absoluto. El presidente Trump es el líder de nuestro partido y su respaldo es la fuerza más poderosa de la política".

Trump eligió a Paxton pese al descontento de varios senadores republicanos, en una decisión que reafirma la exigencia de lealtad al presidente como condición 'sine qua non' para mantenerse en el partido, según filtraciones de miembros del Congreso al diario The Wall Street Journal y al portal The Hill.

Sin embargo, la victoria de Paxton, y del trumpismo, podría dar una ventaja al candidato demócrata al Senado, James Talarico, de cara a las elecciones de medio término en noviembre.

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Talarico, seminarista y legislador estatal de 37 años, se ha convertido en una figura destacada dentro de su partido y ha renovado el optimismo de las bases demócratas de cara a las elecciones de noviembre.

Talarico "representa probablemente la mejor oportunidad que los demócratas han tenido en décadas de ganar una elección estatal en Texas", explicó a EFE Matthew Wilson, profesor de ciencias políticas de la Southern Methodist University.

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