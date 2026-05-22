La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que deberá analizarse el acuerdo firmado entre el gobierno de Chihuahua y el estado de Texas en materia de migración y seguridad, para determinar si viola la soberanía nacional, luego de la polémica generada por las presuntas operaciones de la CIA en territorio chihuahuense.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que no conoce a detalle el convenio firmado por la administración de la gobernadora Maru Campos, pero advirtió que debe revisarse el alcance de las facultades otorgadas, especialmente porque contempla temas relacionados con inteligencia, seguridad fronteriza y coordinación con agencias estadounidenses.

“Pues que se analice. Hay que ver hasta dónde llega ese acuerdo que se firmó. Que se vea si es violatorio de la soberanía o no”, expresó la mandataria federal al ser cuestionada sobre este presunto convenio de colaboración.

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Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: Especial.

La presidenta reaccionó luego de que se mencionara que el convenio incluye intercambio de información e inteligencia, coordinación contra tráfico de drogas, armas y personas, así como colaboración tecnológica y operativa entre corporaciones de seguridad y facilidades para agencias estadounidenses en labores de coordinación.

“Está raro porque son dos gobiernos estatales. Las agencias son federales”, sostuvo Sheinbaum al insistir en que el caso debe revisarse por las instancias correspondientes.

La mandataria aprovechó para reiterar que su administración mantiene cooperación con Estados Unidos, pero bajo principios de respeto y sin subordinación.

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Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 22 de mayo de 2026. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“El interés es colaboración, no subordinación”, afirmó.

Sheinbaum acusó además que existe un sector conservador en México que promueve una mayor intervención extranjera en temas de seguridad nacional.

“Hay una visión de un sector de la derecha mexicana que piensa que tiene que haber más intervención y más injerencia de gobiernos extranjeros en México. Nosotros no. Nosotros creemos en la soberanía y en la independencia de México”, declaró.

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En ese contexto, defendió el papel de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de seguridad mexicanas, al asegurar que el Estado mexicano tiene la capacidad suficiente para enfrentar los retos de seguridad sin intervención externa.

“México es muy fuerte y las instituciones de seguridad del Estado mexicano también”, sostuvo.

La presidenta reiteró que la colaboración internacional puede darse en temas de capacitación, inteligencia y coordinación, pero dejó claro que ningún gobierno extranjero puede intervenir directamente en decisiones internas del país.

“Es distinto colaborar a que quieran mandar en nuestra casa. La casa del pueblo se llama México”, concluyó.

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