Washington.- El nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Kevin Warsh, aseguró que su mandato será para "promover la estabilidad de precios y el máximo empleo" con "independencia".

"Cuando perseguimos estos objetivos", dijo, "la inflación puede ser menor, el crecimiento más sólido, el salario real disponible más elevado y Estados Unidos puede ser más próspero; y —algo no menos importante— se fortalece la posición de Estados Unidos en el mundo", dijo tras jurar el cargo en la Casa Blanca.

Warsh, que al principio de su intervención destacó el honor que supone para él asumir el cargo, reconoció la complejidad de su tarea.

Lee también Senado de EU aprueba a Kevin Warsh como presidente de la Fed; el nominado por Trump aboga por tasas de interés más bajas

"Si bien no soy ingenuo respecto a los desafíos que enfrentamos, creo, señor presidente, que estos años pueden traer una prosperidad inigualable que elevará el nivel de vida de los estadounidenses de todos los ámbitos; y la Reserva Federal tiene algo que ver con ello", declaró.

En su primer discurso como presidente de la Fed recordó su paso anterior por una institución a la que dijo apreciar "profundamente".

"Fue hace casi una generación —en otra época de gran trascendencia— cuando trabajé junto a un grupo de servidores públicos excepcionales en la Reserva Federal, tanto aquí en Washington como en los Bancos de la Reserva", añadió.

Warsh, que tiene como reto mantener la independencia de la Fed con respecto a los intereses o las directrices de la Casa Blanca, tuvo palabras para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al alabar su "energía y propósito" en el ejercicio de su cargo.

Lee también Jerome Powell deja presidencia de la Fed; su gestión estuvo marcada por el acoso de Trump y el Covid

Que Warsh sea "totalmente independiente" al frente de la Fed: Trump

A su vez, durante la ceremonia, Trump elogió las credenciales de Warsh y aseguró que tendrá todo el respaldo de su Administración, aunque insistió en que quiere que su labor sea "completamente independiente".

También adelantó que Warsh "ha manifestado que impulsará reformas y modernizaciones sumamente necesarias" en el banco central "transformando los métodos obsoletos de recopilación de datos, reduciendo la dependencia de modelos imprecisos y poniendo fin a la práctica de la Fed de emitir las llamadas orientaciones prospectivas".

"Posee el temperamento y las dotes de liderazgo necesarios para fomentar la colaboración entre todos los miembros de la Junta, y sé que acogerá con agrado un debate vigoroso en el cumplimiento de su misión de mantener la estabilidad de precios y un alto nivel de empleo", dijo el mandatario.

"Nadie en Estados Unidos está mejor preparado para dirigir la Reserva Federal que Kevin Warsh", aseguró Trump, quien afirmó que Warsh "restaurará la confianza en la Fed".

Lee también

"Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y simplemente haga un gran trabajo. Que no me mire a mí ni a nadie más, que haga lo suyo y haga un gran trabajo", declaró el mandatario, en medio de las críticas de demócratas por la estrecha cercanía del nuevo líder de la Fed al republicano.

Trump insistió en que el resto de los miembros de la Junta de Gobernadores - en la que permanecerá el saliente Jerome Powell hasta 2027- "tomarán sus propias decisiones", aunque "escucharán a Kevin en todo momento".

"Creo sinceramente que, incluso si profesan una orientación ideológica algo distinta, lo escucharán por respeto, pues todo el mundo lo respeta", afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc