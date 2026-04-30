Más Información
"Es el García Luna de López Obrador": Loret de Mola Con los de Casa; abordan caso de Rubén Rocha Moya
EU incluye narconómina de "Los Chapitos" en acusación contra mandos policíacos de Sinaloa; recibían entre 100 y 300 mil pesos
Especialistas descartan extradición fast track de Rocha Moya; acusaciones son mediáticas y buscan generar presión a México, afirman
Infografía: Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; figuran Rubén Rocha y Enrique Inzunza
PAN devuelve embestida a Morena con Rocha Moya, acusado por nexos con el narco; Maru Campos, "combate al crimen", señalan
El jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, anunció que abandonará el cargo el 15 de mayo, pero seguirá en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) como miembro de bajo perfil, al menos, hasta que la investigación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra él “concluya de manera definitiva y transparente”.
Con esta decisión será el primer jefe del banco central más influyente del mundo que se queda en el FOMC al acabar su cargo.
Aseguró este miércoles que la independencia del organismo “está en riesgo” a causa de la ofensiva legal de Trump, quien abrió una investigación penal contra el economista que se considera que tiene una motivación política.
“Pienso que estos embates legales, si se quieren llamar así, a los que me he referido están castigando a la institución a causa de estas cuestiones”, afirmó el hombre de 73 años.
“En realidad, no se trata tanto de la independencia en sí, sino de la capacidad de llevar a cabo la política monetaria, de formularla, sin consideraciones de índole política. De eso estamos hablando. Y hemos tenido que actuar en ese sentido, logrando éxito hasta el momento. Pero esto no ha terminado. Nada de esto ha concluido aún”, aseguró.
La Fed anunció que su principal tasa de interés se mantiene entre 3.50% y 3.75%, aunque la reunión se saldó con el mayor número de disensiones en materia de política monetaria desde 1992, ya que cuatro miembros con derecho a voto del FOMC estuvieron en desacuerdo con parte de lo determinado por el organismo.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]