El jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, anunció que abandonará el cargo el 15 de mayo, pero seguirá en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) como miembro de bajo perfil, al menos, hasta que la investigación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra él “concluya de manera definitiva y transparente”.

Con esta decisión será el primer jefe del banco central más influyente del mundo que se queda en el FOMC al acabar su cargo.

Aseguró este miércoles que la independencia del organismo “está en riesgo” a causa de la ofensiva legal de Trump, quien abrió una investigación penal contra el economista que se considera que tiene una motivación política.

“Pienso que estos embates legales, si se quieren llamar así, a los que me he referido están castigando a la institución a causa de estas cuestiones”, afirmó el hombre de 73 años.

“En realidad, no se trata tanto de la independencia en sí, sino de la capacidad de llevar a cabo la política monetaria, de formularla, sin consideraciones de índole política. De eso estamos hablando. Y hemos tenido que actuar en ese sentido, logrando éxito hasta el momento. Pero esto no ha terminado. Nada de esto ha concluido aún”, aseguró.

La Fed anunció que su principal tasa de interés se mantiene entre 3.50% y 3.75%, aunque la reunión se saldó con el mayor número de disensiones en materia de política monetaria desde 1992, ya que cuatro miembros con derecho a voto del FOMC estuvieron en desacuerdo con parte de lo determinado por el organismo.

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